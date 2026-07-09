به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران با سه تساوی و کسب سه امتیاز موفق نشد از گروه خود در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی صعود کند و حالا باید خودش را برای حضور در جام ملت های آسیا که زمستان سال جاری در عربستان برگزار می شود، آماده کند.

در این میان برخی کارشناسان خواستار تغییر یا تقویت کادر فنی تیم ملی هستند و برخی نیز اعتقاد دارند که باید در تیم ملی جوانگرایی صورت بگیرد. با این حال با وضعیت کنونی خیلی نمی توان امیدوار بود که تیم ملی بتواند در جام ملت های آسیا به قهرمانی برسد.

محسن گروسی مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران که سال ها در تیم های پاس و استقلال درخشید اعتقاد دارد تیم ملی ایران در جام جهانی تاوان اشتباهاتش را دارد و از همین حالا باید به فکر رفع ایرادات برای حضور در جام ملت های آسیا باشد.

اشتباه داشتیم و تاوانش را دادیم



محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت: در این جام ۴۸ تیمی بهترین فرصت را داشتیم تا به مرحله بعد صعود کرده تا افتخاری بزرگ نصیب فوتبالمان شود اما خودمان با اشتباهاتی که داشتیم مانع صعود به مرحله بعد شدیم تا حسرت بخوریم و ببینیم تیم هایی که هرگز فکرش را هم نمی‌کردیم به مرحله بعد صعود کنند و ما از قاب تلویزیون تماشاگر بازی آنها باشیم.

دلایل پیروز نشدن برابر نیوزیلند

در دیدار برابر نیوزیلند بخاطر اشتباهات فاحش مدافعان گل می‌خوردیم اگر چه هر دوبار جبران کردیم و بازی را به تساوی کشاندیم ولی کار از کار گذشته بود و تنها به یک امتیاز قناعت کردیم. در بازی برابر بلژیک بیرانوند تیم ملی را از شکست نجات داد و اجازه نداد سه امتیاز را به حریف بدهیم. در دیداری که مالکیت توپ و میدان در اختیار حریف بود و ما تنها تماشاگر بودیم بیرانوند یک امتیاز برای ایران گرفت تا همچنان به صعود امیدوار باشیم هرچند که بازی‌های پر انتقادی را انجام می‌دادیم.

اشتباه مدافعان و بیرانوند برابر مصر

در بازی آخر برابر مصر هم باز با اشتباه مدافعان و خصوصا بیرانوند گل دریافت کردیم که رضاییان بازی را به تساوی کشاند و یک پنالتی را هم از دست دادیم تا کار صعودمان به اما و اگر کشیده شود که در نهایت با اتفاقات عجیبی که در سه بازی دیگر رخ داد صعود به مرحله بعد را از دست دادیم تا فقط حسرت بخوریم.

دلایلی که مانع صعود شدند



وی در خصوص دلایل حذف تیم ملی از جام جهانی گفت: متاسفانه در دوره ای که به راحتی شرایط صعود داشتیم به چند دلیل نتوانستیم راهی مرحله بعد شویم. اول اینکه جوانگرایی را فراموش کردیم و دل به بازیکنان سن بالا خوش کردیم چون می خواستیم از تجربه آنها استفاده کنیم که این تفکر جواب نداد و دیدیم که پا به سن گذاشته ها هیچ تاثیر مثبتی برای تیم ملی نداشتند.

تصمیم کادر فنی عجیب بود

ما جوانان را نیمکت نشین کردیم و به آنها میدان ندادیم تا انگیزه های آنها را در جام جهانی از بین ببریم. سومین دلیل تعویض های عجیب بود که انجام می‌دادیم. هیچکدام از تعویض ها نتوانست برای تیم ملی تعویض طلایی باشد. واقعا اصرار به آوردن چند بازیکن که اصلا نقشی تعیین کننده نداشتند عجیب بود و مشخص نشد چرا بازیکنان پر انرژی و سرشار از انگیزه برروی نیمکت ماندند تا دیگران به میدان بروند. شاید دلایل دیگری هم وجود داشته که ما چون از تیم ملی دور بودیم نمی‌توانیم در مورد آن صحبت کنیم ولی فکر میکنم دلایلی که مطرح شد اصلی ترین موضوعات بود که باعث شد نتوانیم به مرحله بعد صعود کنیم.



به فکر جام ملت‌های آسیا باشیم



کارشناس فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: جام جهانی برای ما تمام شده و باید از تمامی اتفاقات درس بگیریم تا خود را برای حضوری موفق در جام ملتهای آسیا آماده کنیم. زمان به سرعت در حال گذر است و باید قدر زمان باقی مانده را بدانیم. اگر می‌خواهیم تغییری صورت دهیم باید هرچه زودتر انجام دهیم. جوانگرایی را در اولویت اصلی قرار دهیم تا بتوانیم نسل جدیدی را وارد تیم ملی کنیم. مسئولان فوتبال کشور و کادر فنی نگاه جدید و ویژه ای به جام ملت‌های آسیا داشته باشند و یک برنامه ریزی دقیق انجام دهند تا بتوانیم بعد از گذشت سالها به قهرمانی در جام ملتهای آسیا دست پیدا کنیم.

زنگ خطر برای تیم ملی به خاطر چند بازیکن



گروسی با انتقاد از عدم گلزنی مهاجمان گفت: در سه بازی انجام شده سه گل به ثمر رساندیم که متاسفانه هیچکدام از گل ها را مهاجمان نزدند و این یک زنگ خطر برای تیم ملی است. هیچکدام از مهاجمان ما نتوانستند دروازه حریفان را باز کنند و گل های ما را وینگرها به ثمر رساندند. بازی دادن به مهاجمانی که پایشان به گلزنی باز نشد و میدان ندادن به دیگر مهاجمان که نیمکت نشین کامل بودند اشتباه بزرگی بود که امیدوارم سرمربی تیم ملی کشورمان در یک کنفرانس خبری یا یک برنامه تلویزیونی به همه این سوالات پاسخ دهد تا مردمی که تحت هر شرایطی از تیم ملی حمایت کردند بدانند چه اتفاقاتی در جام جهانی برای تیم ملی رخ داده است.