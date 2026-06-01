به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک سه کشور مکزیک، آمریکا و کانادا زمان باقی مانده است، فیفا قصد دارد در این مسابقات از فناوری های هوش مصنوعی (AI) استفاده کند.

رسانه «winwin» در این رابطه نوشت: جام جهانی ۲۰۲۶ نقطه عطفی در رابطه تاریخی فوتبال و فناوری به شمار می‌رود؛ چرا که قرار است فناوری‌های کاملاً جدیدی در این رقابت‌ها به کار گرفته شود که بخشی از آن‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی هستند.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) همواره تلاش کرده است جدیدترین نوآوری‌ها را وارد مسابقات خود کند؛ هدف از این کار بهبود کیفیت بازی، افزایش دقت تصمیم‌های داوری و همچنین ارتقای تجربه تماشاگران است.

انتظار می‌رود نسخه جام جهانی ۲۰۲۶ نسبت به دوره قطر ۲۰۲۲ جهش بزرگی در استفاده از فناوری‌ها داشته باشد.

توسعه فناوری آفساید نیمه‌خودکار

فناوری آفساید نیمه‌خودکار (SAOT) پیش‌تر در جام جهانی ۲۰۲۲ استفاده شده بود، اما در نسخه ۲۰۲۶ قرار است نسخه‌ای به‌روز و پیشرفته‌تر از آن معرفی شود.

طبق اعلام سباستین رونگ رئیس بخش فناوری فیفا، در این نسخه جدید به محض تشخیص آفساید، یک سیگنال صوتی به کمک‌داوران ارسال می‌شود تا روند بررسی صحنه‌ها سریع‌تر انجام شود. پیش‌بینی می‌شود تشخیص آفساید در کسری از ثانیه انجام گیرد.

اسکن کامل بازیکنان برای شبیه‌سازی آفساید

فیفا همچنین قابلیت جدیدی را در ارتباط با این فناوری معرفی کرده است. بر این اساس، تمامی بازیکنان حاضر در جام جهانی تحت اسکن کامل قرار می‌گیرند تا مشخصات دقیق فیزیکی آن‌ها از جمله قد، عرض بدن، ویژگی‌های ظاهری و حتی مدل مو ثبت شود.

این داده‌ها برای بازسازی صحنه‌های آفساید در ویدئوهای بازبینی استفاده خواهد شد؛ به جای گرافیک‌های معمول، تصاویر شبیه‌سازی‌شده بسیار واقعی‌تر ارائه می‌شوند و تجربه‌ای متفاوت برای هواداران رقم می‌زنند.

نسخه هوشمند جام جهانی

جام جهانی ۲۰۲۶ را می‌توان به‌معنای واقعی «جام جهانی هوش مصنوعی» نامید. چرا که رونگ از فناوری جدیدی با نام Football AI Pro پرده برداشته است؛ یک مدل هوش مصنوعی که عملکرد بازی‌ها را تحلیل می‌کند و جدیدترین آمار و داده‌ها را در اختیار کادر فنی تیم‌ها قرار می‌دهد.

این سیستم برای تمام تیم‌های حاضر در رقابت‌ها در دسترس خواهد بود و به این ترتیب، مزیت اطلاعاتی میان تیم‌های ثروتمند و ضعیف‌تر از بین می‌رود و شرایط برابرتر می‌شود.

بهبود تجربه دوربین داور

در چارچوب این برنامه جدید، دوربین داور نیز ارتقا پیدا خواهد کرد. این دوربین به جای نصب روی سینه، روی گوش داور قرار می‌گیرد و با فناوری تثبیت‌کننده، لرزش ناشی از دویدن داور کاهش می‌یابد.

به این ترتیب، پخش تلویزیونی تصویری واضح‌تر و پایدارتر ارائه می‌دهد و مخاطب را بیش از هر زمان دیگری در دل بازی قرار می‌دهد.

در نهایت، فناوری دیگر تنها یک ابزار کمکی در فوتبال نیست، بلکه به بخش اصلی مدیریت تاکتیکی، داوری و حتی لجستیک این ورزش تبدیل شده است. جام جهانی ۲۰۲۶ می‌تواند آغاز عصری جدید باشد؛ عصری که در آن فوتبال و هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری به هم گره می‌خورند.