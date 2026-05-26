۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

دستگیری ۲ زورگیر در اردبیل

اردبیل-فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: ۲ زورگیر توسط ماموران کلانتری ۱۶ سبلان شهرستان اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد زورگیری در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ سبلان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۲ نفر زورگیر را که با خودروی پژو ۴۰۵ پس از ضرب و شتم یک شهروند، موتور وی را سرقت و خود شخص را به زور سوار خودرو کرده و وی را مجبور به امضای سفته میلیاردی کرده بودند، شناسایی و طی عملیاتی پلیسی، در مخفیگاهشان در یکی از محلات شهرستان اردبیل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: زورگیران که ابتدا منکر انجام زورگیری بودند، اما وقتی با ادله و مستندات پلیس روبرو شدند لب به اعتراف گشوده و به انجام سرقت موتور و اخذ سفته و زورگیری اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

