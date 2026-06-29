به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین وحیدی در جلسه سلسلهنشستهای همافزایی و تجربهنوردی مدارس آینده در مدار انقلاب اسلامی با موضوع مردمیسازی تعلیموتربیت، با اشاره بهضرورت تحول در رویکردهای آموزشی، اظهار داشت: نظامهای سنتی و مبتنی بر تحجر و تعصب دیگر پاسخگوی نیازهای نسل آینده نیست و باید از امروز برای تربیت دانشآموزان متناسب با دهههای پیشرو برنامهریزی کرد.
وی با بیان اینکه آینده تعلیموتربیت بهشدت تحتتأثیر فناوریهایی مانند هوش مصنوعی است، افزود: نسبت نظام آموزشی با این تحولات مشخص نیست و این در حالی است که باید دانشآموزان را برای زیست در چنین فضایی آماده کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با انتقاد از برخی رویکردهای ایستا در اجرای سند تحول آموزشوپرورش، عنوان کرد: در بسیاری موارد بهجای تغییر واقعی برنامهها، صرفاً به ظاهرسازی بسنده شده که این امر موجب جمود و انجماد تربیتی شده است.
حجتالاسلام وحیدی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به نوجوانان، گفت: دانشآموز امروز کنشگر است و باید به او مسئولیت داده شود؛ در غیر این صورت، دیگران برای او نقش تعریف میکنند و مسیرش را تغییر میدهند.
وی تصریح کرد: تربیت مؤثر در گرو ایجاد بسترهای عملی و کنشگری است، بهگونهای که دانشآموزان در دل فعالیتهای واقعی مهارت بیاموزند، نه صرفاً در قالب آموزشهای تئوریک و یکطرفه.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین با اشاره به اهمیت تغییر کارکرد نهادهایی مانند مدرسه و مسجد، تصریح کرد: این مراکز باید به پایگاههای حل مسائل و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم و دانشآموزان تبدیل شوند.
حجتالاسلام وحیدی با بیان اینکه بسیاری از تحولات نیازمند بودجه نیست، بلکه به تغییر نگرش و فرهنگسازی نیاز دارد، افزود: نقش خانواده بهویژه والدین در نظام تربیتی باید تقویت و بازتعریف شود.
وی با ارائه نمونههایی از تجربیات موفق در کار با دانشآموزان، گفت: ارتباط مؤثر با نوجوانان از مسیر همدلی و همراهی میگذرد، نه صرفاً آموزشهای مستقیم و دستوری.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: مدارس سرشار از فرصتهای تربیتی هستند که با خلاقیت، نوآوری و استفاده از ظرفیت خود دانشآموزان میتوان تحولات بزرگی در آنها رقم زد.
حجتالاسلام وحیدی بر لزوم هماندیشی و همافزایی میان فعالان حوزه تعلیموتربیت تأکید کرد و گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان میتوان مسیر تحول جدی در حوزه دانشآموزی را هموار کرد.
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