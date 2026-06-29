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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

حضور ده‌ها هزار هرمزگانی در قالب ۱۷ کاروان در مراسم تشییع رهبر شهید

حضور ده‌ها هزار هرمزگانی در قالب ۱۷ کاروان در مراسم تشییع رهبر شهید

بندرعباس-فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام استان هرمزگان، از آمادگی کامل هرمزگان برای حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: مردم هرمزگان با بصیرت و روحیه انقلابی، همواره در کنار نیروهای مسلح، نظام جمهوری اسلامی و رهبری ایستاده‌اند و بار دیگر وفاداری خود را نشان دادند.

وی افزود: با تشکیل ستاد استانی مراسم تشییع با حضور امام جمعه، استاندار و دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور باشکوه مردم هرمزگان انجام شده است.بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها، بیش از ۱۷ کاروان از نقاط مختلف استان از روز جمعه ۱۲ تیر به سمت تهران اعزام خواهند شد که بخشی از این اعزام‌ها با قطار، بخشی با اتوبوس و بخشی نیز با حضور مردمی و خودروهای شخصی انجام می‌شود.

فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در تهران، گفت: هیئت‌های مذهبی و مواکب استان نیز برای حضور در این مراسم و پشتیبانی از زائران هرمزگانی آماده شده‌اند.

وی در ادامه تأکید کرد: روند ثبت‌نام و هماهنگی کاروان‌ها انجام شده و ده‌ها هزار نفر از مردم استان برای شرکت در این آیین معنوی و تاریخی حضور خواهند داشت.همچنین برنامه‌ریزی لازم برای حضور مردم هرمزگان در مراسم‌های بزرگداشت قم و مشهد نیز در حال انجام است و جزئیات بیشتر از سوی ستاد بزرگداشت و روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6874424

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