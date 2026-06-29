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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

مهار حریق منزل مسکونی در محله نخل ناخدای بندرعباس

مهار حریق منزل مسکونی در محله نخل ناخدای بندرعباس

بندرعباس - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از مهار آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در محله نخل ناخدا با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محله نخل ناخدا خبر داد.

وی اظهار کرد: روز گذشته پس از اعلام وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در محله نخل ناخدا، کوچه شهید غلام غلامی، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

لیاقت افزود: آتش‌نشانان با حضور سریع در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و با مهار کامل آتش از سرایت آن به واحدهای مجاور جلوگیری کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی سریع شهروندان در حوادث، تأکید کرد: حضور به موقع نیروهای عملیاتی و اجرای اقدامات تخصصی، نقش مؤثری در کنترل حادثه و کاهش خسارات احتمالی داشت.

وی خاطرنشان کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.

کد مطلب 6874463

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