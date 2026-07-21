به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم احدی اظهار کرد: تا صبح امروز، ۱۱,۵۱۸ نفر از استان اردبیل برای حضور در سفر اربعین حسینی در سامانه اینترنتی سماح ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران استان از این همایش عظیم معنوی است.

وی افزود: از میان زائران ثبت‌نام‌شده، ۹۱ درصد مرز مهران و ۷ درصد مرز خسروی را برای تردد انتخاب کرده‌اند و مابقی نیز از سایر مرزها برای ورود به عراق استفاده خواهند کرد.

مدیر حج و زیارت استان اردبیل گفت: ثبت‌نام در سامانه سماح، شرط اصلی بهره‌مندی از خدمات ارزی، بیمه، درمانی و راهنمایان در داخل خاک عراق محسوب می‌شود و از زائران خواسته می‌شود هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام قطعی اقدام کنند.

احدی در پایان تأکید کرد: تمهیدات لازم برای اعزام و خدمات‌رسانی به زائران اربعین در استان اندیشیده شده است و امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب، شاهد سفری ایمن و بدون دغدغه برای عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.