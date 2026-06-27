کاهش ۲۰ درصد پرونده های قضایی شهرستان نمین نسبت به سال گذشته

افشین ورزند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در یک سال گذشته به بیش از ۱۹ هزار پرونده رسیدگی شده است اظهار کرد: به دلیل اقدامات مدیریتی و پیشگیرانه شاهد کاهش ۲۰ درصدی در حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته هستیم.

وی یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای دادگستری شهرستان نمین را توجه ویژه به صلح و سازش دانست و افزود: ۶۳ درصد از پرونده‌های قابل مصالحه از طریق سازش حل و فصل شده‌اند. مضاف بر این در پویش به حرمت رهبر شهیدم می بخشم ۸۳ فقره پرونده منتهی به سازش شده است.

رئیس دادگستری شهرستان نمین با بیان اینکه با بیش از هزار مورد ملاقات مردمی شکاف میان قوه قضائیه و شهروندان به حداقل رسیده است؛ گفت: ثبت بیش از ۴۶ هزار نفر در سامانه کنترل تردد با کد یکتا، گویای حجم گسترده مراجعین و لزوم خدمات‌رسانی است.

وی به جمع‌آوری ۲۴ میلیارد ریال جهت آزادی زندانیان مالی و آبرومند اشاره و خاطر نشان کرد: اختصاص نزدیک به ۱۵ میلیارد ریال به نهادهای حمایتی در قالب مجازات‌ های جایگزین حبس از اقدامات برجسته در جهت بازگشت افراد به جامعه و حفظ کرامت انسانی است.

ورزند با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی در برخورد قاطع با متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید و گفت: اقدامات شاخص دادستانی در حوزه محیط زیست و حمایت از تولید و سرمایه گذاری، از دیگر اقدامات مهم و کارساز این دستگاه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر اقدامات فوق بیش از ۴هزار سند رسمی برای املاک فاقد سند توسط دادگستری شهرستان نمین صادر شده است بیان کرد: انجام بیش از ۶۵۰ مورد معاینه در پزشکی قانونی نمین نشان‌دهنده فعالیت گسترده در حوزه‌های فنی و ثبتی برای رفع مشکلات حقوقی شهروندان است.