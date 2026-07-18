به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست ستاد اربعین استان اظهار کرد: با توجه به افزایش استقبال مردم، هماهنگی‌های لازم برای تأمین امکانات مورد نیاز زائران در بخش‌های مختلف انجام شده است.

وی افزود: اربعین حسینی جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی امت اسلامی و نماد زنده بودن مکتب و پیام عاشورا است که نقش مؤثری در تقویت وحدت، انسجام ملی و روحیه مقاومت در جامعه دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای خدمات‌رسانی به زائران، گفت: امسال ۱۸ موکب از استان اردبیل در داخل کشورمان و کشور عراق به زائران اربعین خدمات ارائه کرده و پشتیبانی لازم را برای فعالیت مطلوب این موکب‌ها فراهم می‌شود.

امامی یگانه با بیان اینکه اربعین حسینی یک دانشگاه بزرگ انسان‌ساز است، تصریح کرد: این حرکت عظیم فرهنگی و دینی، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، روشنگری، حقیقت‌طلبی و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های مختلف را فراهم می‌کند.

وی همچنین از برقراری پرواز مستقیم از فرودگاه اردبیل به مقصد کشور عراق در ایام اربعین خبر داد و بیان کرد: این اقدام در کنار سایر تمهیدات حمل‌ونقلی، شرایط سفر زائران استان را تسهیل خواهد کرد.

استاندار اردبیل بر توجه به برنامه «جاماندگان اربعین» نیز تأکید کرد و گفت: برای افرادی که امکان حضور در راهپیمایی اربعین را ندارند، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متناسب در سطح استان پیش‌بینی و اجرا می‌شود.