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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

پیوست معنوی نباید در برنامه‌های مذهبی مغفول بماند

پیوست معنوی نباید در برنامه‌های مذهبی مغفول بماند

ری- مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به هویت و پیام معنوی برنامه‌های مذهبی، گفت: پیوست معنوی نباید در مناسبت‌ها و آیین‌های دینی مغفول بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه در همایش ملی «رهروان زینبی(س)» که در آستان شیخ صدوق(ره) شهرری برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن مناسبت‌های مذهبی و رخدادهای اخیر، بر ضرورت تبیین مفاهیم معنوی و هویتی این برنامه‌ها تأکید کرد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، با بیان اینکه در ایام و مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، برنامه‌ها و مراسم‌های متعددی با عناوین مختلف برگزار شده است، گفت: این فرصت مناسبی است تا هر مجموعه و سازمانی در حد توان خود برای تبیین مفاهیم پیرامونی این مناسبت‌ها نقش‌آفرینی کند.

علیزاده با اشاره به برگزاری برنامه «زنان عاشورایی» و میزبانی از مادران شهدا، اظهار کرد: افتخار میزبانی و خدمت به مادران شهدا که فرزندان خود را در راه نظام، مکتب و آیین فدا کرده‌اند، حداقل کاری است که مجموعه‌های مختلف، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول، می‌توانند در این مسیر انجام دهند.

وی افزود: این‌گونه مشارکت‌ها و همراهی‌ها می‌تواند به برگزاری بهتر برنامه‌های آیینی و نمادین کمک کند، اما مهم‌تر از ظاهر این برنامه‌ها، توجه به هویت، ماهیت و پیوست معنوی آن‌هاست، چراکه اگر این بُعد مغفول بماند، اصل پیام برنامه‌ها نیز کمرنگ خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مواجهه با مادران شهدا انسان را شرمنده می‌کند، تصریح کرد: در برابر ایثار و کرامت شهدا و خانواده‌های آنان مسئول هستیم و نباید از این حقیقت‌ها به‌سادگی عبور کنیم. آن حال و هوای معنوی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در دیگر رخدادهای مشابه، نباید این مسائل را سطحی دید و همه ما موظف هستیم در عمل به حقیقت این مفاهیم توجه کرده و نسل جوان را نیز با این ارزش‌ها آشنا کنیم.

علیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت آستانه تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان، خاطرنشان کرد: این موج حرکت نباید صرفاً در اقدامات ظاهری، تبلیغاتی و اداری خلاصه شود، بلکه باید از دل این رویدادها پیام‌های معنوی و الهام‌بخش استخراج و به جامعه و حتی جهان منتقل شود.

کد مطلب 6874498

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