به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه در همایش ملی «رهروان زینبی(س)» که در آستان شیخ صدوق(ره) شهرری برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن مناسبت‌های مذهبی و رخدادهای اخیر، بر ضرورت تبیین مفاهیم معنوی و هویتی این برنامه‌ها تأکید کرد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران، با بیان اینکه در ایام و مناسبت‌های مذهبی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، برنامه‌ها و مراسم‌های متعددی با عناوین مختلف برگزار شده است، گفت: این فرصت مناسبی است تا هر مجموعه و سازمانی در حد توان خود برای تبیین مفاهیم پیرامونی این مناسبت‌ها نقش‌آفرینی کند.

علیزاده با اشاره به برگزاری برنامه «زنان عاشورایی» و میزبانی از مادران شهدا، اظهار کرد: افتخار میزبانی و خدمت به مادران شهدا که فرزندان خود را در راه نظام، مکتب و آیین فدا کرده‌اند، حداقل کاری است که مجموعه‌های مختلف، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دستگاه‌های مسئول، می‌توانند در این مسیر انجام دهند.

وی افزود: این‌گونه مشارکت‌ها و همراهی‌ها می‌تواند به برگزاری بهتر برنامه‌های آیینی و نمادین کمک کند، اما مهم‌تر از ظاهر این برنامه‌ها، توجه به هویت، ماهیت و پیوست معنوی آن‌هاست، چراکه اگر این بُعد مغفول بماند، اصل پیام برنامه‌ها نیز کمرنگ خواهد شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مواجهه با مادران شهدا انسان را شرمنده می‌کند، تصریح کرد: در برابر ایثار و کرامت شهدا و خانواده‌های آنان مسئول هستیم و نباید از این حقیقت‌ها به‌سادگی عبور کنیم. آن حال و هوای معنوی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، گفت: چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در دیگر رخدادهای مشابه، نباید این مسائل را سطحی دید و همه ما موظف هستیم در عمل به حقیقت این مفاهیم توجه کرده و نسل جوان را نیز با این ارزش‌ها آشنا کنیم.

علیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت آستانه تشییع رهبر شهید و خانواده ایشان، خاطرنشان کرد: این موج حرکت نباید صرفاً در اقدامات ظاهری، تبلیغاتی و اداری خلاصه شود، بلکه باید از دل این رویدادها پیام‌های معنوی و الهام‌بخش استخراج و به جامعه و حتی جهان منتقل شود.