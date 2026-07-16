علی شهسوار، خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر که پوشش آیین‌های وداع، تشییع و تدفین امام شهید در مشهد مقدس را بر عهده داشت، در گفتگویی، ابعاد مغفول‌مانده و لحظات ناب این رویداد تاریخی را روایت کرد.

وی با اشاره به شکوه خیره‌کننده این اجتماع اظهار داشت: از سال ۱۳۶۷ و پس از تشییع تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب، کشور ما چنین جمعیت عظیم و خودجوشی را به خود ندیده بود. به جرات می‌توانم بگویم ابعاد این حماسه، فراتر از هر تصوری در محافل بین‌المللی بود.

سختی مسیر و توفیق حضور

شهسوار در تشریح مشکلات مسیر گفت: با وجود خرابی خودرو در نزدیکی سبزوار و موانع بسیار، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا از قافله عاشقان ولایت جا نمانم. خوشبختانه با عنایت خداوند، توفیق حضور در بارگاه ملکوتی علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) نصیبم شد تا این واقعه را از نزدیک ببینم.

این خبرنگار مهر، احساسی‌ترین لحظه مأموریتش را چنین وصف کرد: در صحن پیامبر اعظم(ص)، وقتی مداحان و مجریان نامِ نورانی امام شهید و نوه بزرگوارشان را بر زبان جاری می‌کردند، ناله‌های مردان و زنان آزاده آنچنان اوج می‌گرفت که گویی آسمان مشهد مقدس در سوگ مولایشان می‌گریست. در همان فضا به یقین رسیدم که اگر رهبر معظم انقلاب فرمان جهاد صادر کنند، هیچ نیرویی در جهان - مادی یا فرامادی - یارای مقابله با این ملت یکپارچه را نخواهد داشت.

شهسوار که از سال ۱۳۶۸ در حوزه‌های مختلف رسانه فعالیت داشته، در این باره خاطرنشان کرد: با وجود غم سنگین از دست دادن رهبر و پیشوا، پوشش این مراسم، خاطره‌ای ماندگار و تکرارنشدنی در ذهن و روانم حک کرد. آنچه در این ایثار و وحدت کم‌نظیر امت اسلام دیدم، در تمام سال‌های فعالیت حرفه‌ای من بی‌نظیر بود.

تداعی اربعین در مواکب بین‌راهی

وی با ستایش از فرهنگ میزبانی مردم، افزود: مواکب بین‌راهی، سیمای اربعین حسینی را در مشهد زنده کرده بود. مردم بی‌آلایش و مهربان، بدون هیچ چشم‌داشتی از زائران پذیرایی می‌کردند. آنان با نصب عکس‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب، وفاداری و عهد خود را به گوش همگان رساندند. چای را با نام سیدالشهدا(ع) دم می‌کردند و آب را به یاد تشنگان دشت نینوا تقدیم می‌نمودند؛ گویی که هر جرعه، روایتی از وصل با اهل بیت(ع) بود.

قلم‌ها ناتوان از بازتاب روز واقعه

این خبرنگار باسابقه تصریح کرد: حتی اگر تمام اصحاب قلم و تصویر در ایران اسلامی گرد هم آیند، باز هم نمیتوانند تمام ابعاد این «روز واقعه» را به تحریر درآورند؛ چرا که عمق احساسات مردم، فراتر از واژه‌ها بود و هر زائر، دنیایی از غم و عشق را با خود حمل می‌کرد که روایتی منحصربه‌فرد داشت.

شهسوار در پایان ضمن تجلیل از تلاش‌های همکاران رسانه‌ای که در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد، بی‌وقفه این حماسه را مخابره کردند، گفت: اقدام جهادی رسانه‌ها، معادلات رسانه‌ای استکبار را در هم ریخت و ثابت کرد که ملت ایران، مولا و رهبرشان را خط قرمزی ابدی می‌دانند و تا آخرین قطره خون، بر عهد خود با امام شهید پایدارند.