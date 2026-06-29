فعالیت ۵۰۰ موکب در ایام وداع وتشییع پیکر رهبر شهید در البرز

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ولایی برحق در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای خدمات رسانی هر چه بهتر به زائران، تبلیغات اسلامی در چهار حوزه برنامه ریزی کرده، افزود: یکی از برنامه ها برپایی موکب های داخل شهری در سراسر استان است.

وی اظهار داشت: بسیاری از مواکب که از ابتدای شهادت قائد شهید در جای جای استان راه اندازی و با شروع محرم مضاعف شد که تعداد آن ها به حدود ۱۵۰۰ موکب در دهه محرم رسید که در نظر است تا ۵۰۰ موکب تا پایان آیین قائد شهید خدمت رسانی خود را ادامه دهند.

تبلیغات اسلامی البرز معین استان قم

ولایی برحق دومین مرحله از فعالیت های تبلیغات اسلامی را استفاده از ظرفیت های سازمانی و هماهنگی نهادهای مرتبط با تبلیغات اسلامی در کمیته استان قم دانست و گفت: به صورت خاص در مراسمات استان قم یک کار ویژه ای برای تبلیغات اسلامی البرز تعریف شد که معین استان قم شود.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد موکبی در مسیر تشییع پیکر قائد شهید در روز ۱۶ تیرماه در قم توسط البرز راه اندازی شود و توزیع بعضی ازاقلام مثل توزیع یک میلیون بطری آب و ۵۰ هزار لقمه پذیرایی را انجام دهد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد تبلیغات اسلامی در کنار دیگر ظرفیت های استان برای اسکان زائران میهمان خدمت رسانی کند که به همین منظور فعال سازی حسینیه ها، مساجد و تکایا در دستور کار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز آخرین حوزه فعالیت در ایام وداع و تشییع را فعال سازی ظرفیت های رسانه ای و تبیینی دانست و گفت: سازمان تبلیغات طبق ماموریت های ذاتی خود خدمت رسانی خواهد کرد.