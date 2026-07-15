https://mehrnews.com/x3cyY9 ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۶ کد مطلب 6888378 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۶ اجتماع حماسی صد و سی و ششم مردم فراهان در بیعت با رهبری فراهان- در این ویدئو اجتماع حماسی صد و سی و ششم مردم فراهان در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6888378 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری برچسبها شهرستان فراهان تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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