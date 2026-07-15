https://mehrnews.com/x3cyY4 ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۰ کد مطلب 6888373 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۰ ۱۳۶ شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه شازند- در این ویدئو صد و سی و ششمین شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 5 MB کد مطلب 6888373 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری اجتماع پرشور مردم شازند در بیعت با رهبر انقلاب به ایستگاه ۱۳۵ رسید برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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