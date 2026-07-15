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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۰

۱۳۶ شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه

۱۳۶ شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه

شازند- در این ویدئو صد و سی و ششمین شب حضور عاشقانه مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6888373

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