https://mehrnews.com/x3cyXZ ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۴ کد مطلب 6888370 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۴ صد و سی و ششمین شب بیعت پرشور مردم محلات با ولایت فقیه محلات- در این ویدئو صد و سی و ششمین شب بیعت پرشور مردم محلات با ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6888370 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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