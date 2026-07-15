https://mehrnews.com/x3cyYn ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۸ کد مطلب 6888388 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۴:۱۸ ۱۳۶ شب مقاومت مهاجرانیها در حمایت از رهبر معظم انقلاب مهاجران- در این ویدئو صد و سی و شمین شب مقاومت مهاجرانی ها در حمایت از رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6888388 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و سی و ششمین شب قرار عاشقی شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و سی و پنجمین شب حماسه و اقتدار ۱۳۵ شب اجتماع مردم خمین در لبیک به فرمان رهبری برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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