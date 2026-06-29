اپراتورهای تلفن همراه باید نسبت به نوسازی و تقویت تجهیزات اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر عصر دوشنبه در شورای اداری استان همدان با حضور وزیر ارتباطات با اشاره به گره خوردن زندگی مردم به خدمات ارتباطی و اینترنت، اظهار کرد: امروز نبود اینترنت حتی برای یک روز، زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه میکند و این مسئله نشاندهنده اهمیت راهبردی حوزه ارتباطات در اداره کشور و توسعه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارد، افزود: شرکتهای بزرگ فناوری گردش مالی چند صد میلیارد دلاری دارند و این موضوع اهمیت سرمایهگذاری در حوزه تولید محتوا، صادرات خدمات دیجیتال و اشتغالزایی برای جوانان را دوچندان میکند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از پیگیریهای وزیر ارتباطات و مدیران استانی، تصریح کرد: انتظار میرود با کار گروهی و برنامهریزی منسجم، زیرساختهای لازم برای شکوفایی اقتصاد دیجیتال در استان فراهم شود تا همدان بتواند در این حوزه سهم موثری داشته باشد.
صوفی با اشاره به برخی مشکلات زیرساختی در استان گفت: وزارت ارتباطات زمانی موفق خواهد بود که مردم در جادهها، شهرها و روستاها با مشکل آنتندهی و اینترنت مواجه نباشند و دسترسی پایدار و باکیفیت به خدمات ارتباطی فراهم شود.
وی از تعهد برای اتصال ۳۵ روستای استان به شبکه ارتباطی خبر داد و افزود: مقرر شده است تا پایان شهریورماه، وضعیت ارتباطی این روستاها و همچنین محورهای مهمی از جمله آزادراه همدان–کرمانشاه و مسیر اربعین بهبود یابد.
نماینده همدان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در حوزه مخابرات، خواستار اتخاذ تدابیر اساسی در این بخش شد و گفت: کارکنان مخابرات با مشکلات معیشتی مواجه هستند و در حوزه واگذاری خطوط تلفن ثابت نیز مردم با تاخیرهای طولانیمدت روبهرو میشوند که این وضعیت نیازمند رسیدگی فوری و برنامهریزی جدی است.
صوفی موضوع فرسودگی سایتها و باتریهای پشتیبان را از دیگر چالشهای استان عنوان کرد و افزود: لازم است اپراتورهای تلفن همراه از جمله همراه اول و ایرانسل نسبت به نوسازی، تقویت و بهروزرسانی تجهیزات اقدام کنند تا در زمان قطعی برق یا شرایط اضطراری، اختلال گسترده در ارتباطات ایجاد نشود.
وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با دستور ویژه وزیر ارتباطات و همکاری مجموعه مدیریتی استان، مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات در همدان برطرف و زمینه برای توسعه اشتغال و رونق اقتصاد دیجیتال در این استان فراهم شود.
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