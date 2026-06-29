به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی صبح دوشنبه در جریان سفر وزیر ارتباطات به استان همدان و دیدار با خانواده شهید«احمدی» حضور در جمع خانواده‌های معظم شهیدان را توفیقی الهی و موجب تقویت روحیه خدمت‌گزاری مسئولان دانست و تصریح کرد: همدان به عنوان «دارالمؤمنین و دارالمجاهدین» شناخته می‌شود و سوابق درخشان این خطه در عرصه‌های مختلف، گواهی بر عمق ارادت مردم این دیار به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی همدانی‌ها در دوران مبارزات انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، افزود: همدان در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یکی از استان‌های غربی که در خط مقدم مواجهه با آسیب‌ها بود، کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشت و با تقدیم نزدیک به ۸ هزار و ۲۰۰ شهید گلگون‌کفن، سند وفاداری و فداکاری مردم این دیار به نظام و انقلاب اسلامی است که همواره در تاریخ ثبت خواهد شد.

استاندار همدان با تمجید از نقش همه‌جانبه خانواده‌ها در پشتیبانی از جبهه‌های نبرد، اظهار کرد: مردم همدان نه تنها در میدان رزم، بلکه در حوزه‌های فرماندهی، مدیریت جنگ و پشتیبانی لجستیک نیز نقشی کلیدی داشتند و زنان و خانواده‌های شهدا با صبوری و ایثارگری، ستون‌های مستحکم این ایستادگی بودند.

وی در ادامه به تشریح جان‌فشانی‌های اخیر مردم استان در مواجهه با تهدیدات و جنگ‌ها و اتفاقات یک سال گذشته پرداخت و گفت: در جریان رویدادهای اخیر همچون «جنگ ۱۲ روزه»، حوادث دی‌ماه و «جنگ رمضان» نیروهای دلاور استان مقتدرانه از کیان کشور دفاع کردند و علاوه بر مجاهدت‌های دفاعی، گروه‌های جهادی همدان نیز با روحیه بسیجی در مناطق آسیب‌دیده حضور فعال داشته و دارند.

ملانوری شمسی با اشاره به حضور حماسی مردم استان در صحنه‌های مختلف در چهار ماه گذشته، تصریح کرد: شاهد یکی از پرشورترین و باشکوه‌ترین حضورهای میدانی مردم در این مدت بودیم؛ به‌گونه‌ای که در شهر همدان به تنهایی ۱۰۰ نقطه برای تجمعات مردمی شکل گرفت و این حضور توأم با اعتقاد راسخ، با تقدیم شهدای والامقامی همراه بود؛ به‌نحوی که ۵۶ شهید در جنگ ۱۲ روزه و ۸۶ شهید در جنگ رمضان، جان خود را در دفاع از میهن اسلامی فدا کردند.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهید «احمدی» وی را از شهدای سرافراز حوزه ارتباطات و زیرساخت خواند و افزود: این شهید بزرگوار در حین انجام وظیفه در جوار سایت «سوباشی» که از نقاط راهبردی و نخستین اهداف دشمن در دوران جنگ بود- به درجه رفیع شهادت نائل آمد و شهید احمدی شخصیتی متدین، مجاهد و از نیروهای خدوم و انقلابی بود که خداوند این توفیق را نصیب او کرد.

استاندار همدان در پایان این دیدار ضمن درود به روح مطهر شهید احمدی و تمامی شهدای اسلام، از صبوری و استقامت خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و شهدا را چراغ راه جامعه خواند که همواره با حضور در عرصه‌های مختلف، به جامعه و نیروهای مسلح روحیه‌ای مضاعف می‌بخشند.