به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی صبح دوشنبه در دیدار با سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار همدان ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، از تلاشهای مجموعه وزارت ارتباطات در شرایط حساس کشور قدردانی کرد و با اشاره به نقش مجموعه وزارت ارتباطات در مقاطع بحرانی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس و همچنین حوادث و شرایط خاص چند ماه گذشته کارکنان حوزه ارتباطات همواره در خط مقدم خدمترسانی قرار داشتند و نخستین شهید استان همدان در جنگ ۱۲ روزه، شهید احمدی از همکاران شما در حوزه ارتباطات بود و در جنگ رمضان نیز عملکرد مجموعه وزارت ارتباطات قابل تقدیر و ستودنی است.
وی در ادامه با اشاره به دغدغههای مردم در حوزه فضای مجازی و محدودیتهای ارتباطی تصریح کرد: بخشی از جامعه نسبت به برخی محدودیتها و تبعیضها در دسترسیهای فضای مجازی گلایههایی دارند که باید به این دغدغهها توجه شود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان اضافه کرد: از یک سو حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال و فعالیت کسبوکارها در بستر فضای مجازی ضروری است و از سوی دیگر، لازم است آسیبهای امنیتی و اجتماعی این فضا نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری معتقدند با طراحی و برنامهریزی هوشمندانه میتوان به گونهای عمل کرد که دسترسیهای لازم برای مردم و کسبوکارها حفظ شود و در عین حال، تهدیدها و آسیبهای احتمالی نیز تا حد زیادی کاهش یابد.
آیتالله شعبانی با اشاره به برخی ناآرامیهای گذشته خاطرنشان کرد: در جریان اغتشاشات دیماه، بخش قابل توجهی از مشکلات و سازماندهیهای صورتگرفته به برخی سکوهای خارجی مرتبط بود و پس از اعمال محدودیتها، شرایط تا حدی مدیریت شد اما با این وجود معتقدم فضای ارتباطی باید تا حد امکان باز باشد و در کنار آن، با استفاده از ظرفیت نخبگان جوان و متخصصان کشور، راهکارهایی برای مدیریت تهدیدها و کاهش آسیبها طراحی و اجرا شود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت راهاندازی کامل شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات یکی از سیاستهای مهم و مورد تاکید در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام است و اگر این شبکه بهطور کامل راهاندازی و تکمیل شود، بسیاری از مشکلات و نگرانیهای مرتبط با کسبوکارهای مردم در فضای مجازی نیز قابل مدیریت خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره مدیریت فضای مجازی اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی، ساختارهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و ستادهای مرتبط با آن وجود دارد و بخشی از تصمیمگیریهای کلان در این شوراها انجام میشود و برخی انتقاداتی که مطرح شده لزوماً متوجه وزارت ارتباطات نیست چراکه این وزارتخانه عمدتاً مسئولیت زیرساختی و فنی را بر عهده دارد.
آیتالله شعبانی افزود: البته در برخی حوزهها ساختارهای اجرایی کشور نیازمند بهینهسازی و اصلاح هستند و ممکن است اصلاحات اداری و ساختاری لازم باشد، اما تا زمانی که قوانین و سازوکارهای موجود تغییر نکرده است، باید امور از مسیرهای قانونی و مصوب پیگیری شود.
وی در پایان با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از پیامرسانهای داخلی گفت: در دوره اخیر حمایتهای خوبی از پیامرسانها و سکوهای داخلی انجام شده و انتظار میرود این روند تقویت و استمرار یابد تا زمینه تقویت ظرفیتهای بومی در حوزه فضای مجازی فراهم شود.
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