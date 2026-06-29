به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همدان ۱۰۱ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباری افزون بر ۱۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به صورت وبیناری عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها شامل توسعه و احداث سایتهای ارتباطی، ارتقای پهنای باند، بهبود پوشش شبکه تلفن همراه و تقویت زیرساختهای انتقال داده در نقاط مختلف استان همدان است.
از مجموع پروژههای افتتاحشده، ۳۹ طرح در حوزه توسعه ارتباطات روستایی اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای دسترسی ساکنان روستاها به خدمات پایدار و باکیفیت ارتباطی دارد.
این طرحها با هدف کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی، افزایش کیفیت خدمات مخابراتی و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان همدان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان در این مراسم با اشاره به اجرای طرحهای توسعهای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: همزمان با این برنامهها، ۱۱ پروژه ارتباطی جدید با اعتباری افزون بر ۱۳۷ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده است.
عباس صادقیپوریانی افزود: در دولت چهاردهم ۳۹ پروژه ارتباطات روستایی در استان اجرا شده که با سرمایهگذاری حدود ۲۳۵ میلیارد تومان، اینترنت ۵۰ روستا را تحت پوشش قرار داده است و در حال حاضر نیز ۵۲ پروژه دیگر در این حوزه در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به توسعه شبکه فیبرنوری در استان گفت: از مجموع ۳۴ شهر استان، ۳۳ شهر تحت پوشش طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسبوکارها قرار گرفتند و عملیات اجرایی این شبکه در ۲۰ شهر آغاز شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان همچنین از توسعه زیرساختهای ارتباطی در جادهها خبر داد و افزود: ۹۲.۶ درصد جادههای اصلی و بزرگراههای استان زیر پوشش ارتباطی قرار دارند که از این میزان ۷۹.۵ درصد از پوشش نسل چهارم تلفن همراه (4G) برخوردار هستند.
صادقیپوریانی با اشاره به شاخصهای دولت هوشمند در استان بیان کرد: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دستکم یک خدمت دریافت کردند و همدان در برخی ماهها رتبههای سوم تا ششم کشور را در این حوزه کسب کرده است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت اپراتورهای تلفن همراه در استان گفت: همراه اول با ۷۵۳ سایت ارتباطی، ایرانسل با ۳۳۹ سایت و رایتل با ۴۹ سایت در استان فعال هستند و در سالهای اخیر نیز تعدادی سایت جدید ایجاد یا ارتقای فناوری یافتهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات همدان تاکید کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، گسترش دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال در استان دنبال میشود.
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