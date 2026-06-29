بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور در جنگ رمضان مورد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح دوشنبه در دیدار با آیتالله حبیبالله شعبانی، نماینده ولیفقیه در استان همدان، ضمن تسلیت ایام سوگواری و قدردانی از تلاشهای مدیریت ارشد استان، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در دو حوزه «مدیریت ارتباطات در جنگ رمضان» و «تمهیدات ارتباطی مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب» ارائه کرد.
وی با اشاره به «جنگ رمضان» اظهار کرد: در جریان حملات جنگ رمضان بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور مورد اصابت مستقیم قرار گرفت که میتوانست اختلالی جدی در زیرساختهای ارتباطی ایجاد کند، اما با تلاش شبانهروزی نیروهای بخش خصوصی و مجموعه حاکمیتی و با گذشت از منافع شخصی، شبکه ارتباطی کشور بدون اختلال پایدار باقی ماند.
وزیر ارتباطات افزود: در اوج حملات، مردم توانستند از وضعیت بستگان و نزدیکان خود مطلع شوند و خدمات روزمره از جمله توزیع کالا، خرید و فروش و سایر خدمات مبتنی بر بستر دیجیتال بدون وقفه ادامه یافت و با وجود هدف قرار گرفتن برخی آنتنهای صداوسیما، پخش برنامههای این سازمان با استفاده از ظرفیتهای زیرساختی کشور بدون وقفه برقرار بود.
هاشمی با اشاره به شرایط خاص مناطق عملیاتی و جزایر گفت: در مقاطعی که ارتباط برخی جزایر با سرزمین اصلی قطع میشد، همکاران ما با بهرهگیری از بسترهای مختلف از جمله فیبر نوری، رادیو، بیسیم و حتی ارتباطات ماهوارهای تلاش کردند تا ارتباط نیروهای عملیاتی با فرماندهی حفظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزیهای انجامشده برای پوشش ارتباطی مراسم تشییع رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: با هماهنگی نزدیک با استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، سه معاون وزارتخانه بهعنوان معین این استانها منصوب شدند و زیرساختهای فیبر نوری در مسیرهای تشییع، از مصلای تهران تا سایر نقاط، برای پشتیبانی از پوشش رسانهای صداوسیما و دستگاههای خدمترسان تقویت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: مجموعه وزارت ارتباطات نیز برای میزبانی و استقرار مهمانان در تهران آمادگی کامل دارد و تلاش شده تمامی زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم فراهم شود.
هاشمی در پاسخ به برخی دغدغهها درباره دسترسی به اینترنت تاکید کرد: اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شبکه ملی اطلاعات در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد، اما ما این شبکه را در امتداد دسترسی به اینترنت بینالملل میدانیم و معتقدیم کشور نباید از دستاوردهای ارتباطی و فناورانه جهان محروم بماند.
وی افزود: در دنیای امروز نیاز به ارتباطات جهانی تنها به جامعه دانشگاهی محدود نیست و اقشار مختلف از جمله فعالان رسانهای، ورزشکاران، هنرمندان و حتی مشاغل روزمره نیز به این بستر نیاز دارند.
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