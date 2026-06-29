مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پارک علم و فناوری استان همدان ظهر دوشنبه با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان و عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

این مرکز با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع احداث شده و شامل ۳۰۰ متر فضای کار اشتراکی، ۲۰ اتاق، یک استودیو و سایر امکانات موردنیاز برای استقرار و فعالیت شرکت‌های نوآور و فناور است.

مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان همدان با هدف حمایت از استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه زیست‌بوم نوآوری استان فعالیت خود را آغاز کرده است.