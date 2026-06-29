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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

همدان- مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پارک علم و فناوری استان همدان با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال پارک علم و فناوری استان همدان ظهر دوشنبه با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید ملانوری‌شمسی استاندار همدان و عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

این مرکز با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ متر مربع احداث شده و شامل ۳۰۰ متر فضای کار اشتراکی، ۲۰ اتاق، یک استودیو و سایر امکانات موردنیاز برای استقرار و فعالیت شرکت‌های نوآور و فناور است.

مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان همدان با هدف حمایت از استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه زیست‌بوم نوآوری استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

مرکز رشد اقتصاد دیجیتال همدان با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد

کد مطلب 6874104

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