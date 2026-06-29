به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر دوشنبه در نشست با فعالان حوزه ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان استان همدان از آغاز عملیات راه‌اندازی «مرکز رشد و توسعه محتوا» با محوریت استان همدان خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و سرمایه‌های انسانی بی‌نظیر استان همدان، اظهار کرد: اقتصاد آینده، اقتصاد دیجیتال است و همدان با برخورداری از نیروی انسانی توانمند و پیشینه تمدنی، پتانسیل تبدیل شدن به الگوی تولید محتوا در کشور را دارد.

وی با تقسیم‌بندی اقتصاد دیجیتال به سه لایه «زیرساخت»، «پلتفرم» و «محتوا»، از بهره‌برداری رسمی بیش از ۱۰۱ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومانی در استان همدان خبر داد و تصریح کرد: در دولت چهاردهم بر ضرورت حمایت از حوزه محتوا تاکید ویژه‌ای شده است؛ به‌ویژه با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر تولید محتوای فاخر در شبکه ملی اطلاعات، امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که مرکز رشد و توسعه محتوا با محوریت استان همدان شکل می‌گیرد تا از این طریق، تولید بازی‌های رایانه‌ای و محتوای دیجیتال در این استان نهادینه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به چالش‌های جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، پیشنهاد کرد که می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی و اپراتورهای هوش مصنوعی برای پر کردن این خلأ استفاده کرد.

وی همچنین از تصویب «سند خرید کاربران هوش مصنوعی» در هیات دولت خبر داد و افزود: فراخوان این طرح انجام شده و به‌زودی شاهد ارائه خدمات هوش مصنوعی از سوی بخش خصوصی خواهیم بود و همچنین برای افزایش بهره‌وری، زیرساخت‌های پردازش و ذخیره‌سازی باید در قالب یک ساختار ابری ملی تجمیع شوند.

هاشمی با یادآوری نقش کلیدی فناوری‌های نوین در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، علاوه بر کمک به معیشت مردم، کشور را در دیپلماسی فناوری توانمند می‌سازد.

وی در پایان از آمادگی وزارت ارتباطات برای حمایت از استان همدان به‌عنوان «هاب توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی» خبر داد و گفت: پیشنهادات مشخص و چارچوب‌مند برای راه‌اندازی قطب صادرات فناوری در غرب کشور با جدیت پیگیری خواهد شد تا همدان بتواند نقش پیشرویی در این عرصه ایفا کند.