اجرای طرح قاف در شیراز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خواجه‌نژادیان از آغاز اجرای «طرح شناسایی استعدادهای ادبی نوجوانان» در قالب باشگاه ادبی «قاف» در استان فارس خبر داد و گفت: این طرح با هدف کشف، هدایت و پرورش استعدادهای نوجوانان در حوزه شعر و داستان‌نویسی اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال می‌توانند آثار ادبی خود را برای بررسی تخصصی به کانون پرورش فکری ارسال کنند تا پس از ارزیابی اولیه و انجام مصاحبه، افراد مستعدتر به عضویت رایگان باشگاه ملی «قاف» درآمده و از دوره‌های آموزشی تخصصی در سطح کشوری بهره‌مند شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با بیان اینکه این دوره‌ها با حضور شاعران، نویسندگان و مربیان ادبی برگزار می‌شود، ادامه داد: آموزش فنون داستان‌نویسی، شعر، خلاقیت ادبی، نقد و بازنویسی آثار از جمله محورهای این برنامه است.

خواجه‌نژادیان اظهار کرد: نوجوانانی که به‌صورت مستمر در برنامه‌های باشگاه حضور داشته باشند، پس از سه سال و ارزیابی عملکرد، به‌عنوان شاعر یا نویسنده نوجوان در سطح ملی معرفی خواهند شد.

وی مهلت ارسال آثار را ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: متقاضیان باید سه اثر تایپ‌شده خود را همراه با مشخصات کامل از طریق پیام‌رسان بله به این مجموعه ارسال کنند.