  1. استانها
  2. فارس
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۵

اجرای طرح قاف در شیراز کلید خورد

اجرای طرح قاف در شیراز کلید خورد

شیراز-مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس از آغاز اجرای «طرح شناسایی استعدادهای ادبی نوجوانان» در قالب فعالیت‌های باشگاه ادبی و ملی «قاف» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خواجه‌نژادیان از آغاز اجرای «طرح شناسایی استعدادهای ادبی نوجوانان» در قالب باشگاه ادبی «قاف» در استان فارس خبر داد و گفت: این طرح با هدف کشف، هدایت و پرورش استعدادهای نوجوانان در حوزه شعر و داستان‌نویسی اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح، نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال می‌توانند آثار ادبی خود را برای بررسی تخصصی به کانون پرورش فکری ارسال کنند تا پس از ارزیابی اولیه و انجام مصاحبه، افراد مستعدتر به عضویت رایگان باشگاه ملی «قاف» درآمده و از دوره‌های آموزشی تخصصی در سطح کشوری بهره‌مند شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس با بیان اینکه این دوره‌ها با حضور شاعران، نویسندگان و مربیان ادبی برگزار می‌شود، ادامه داد: آموزش فنون داستان‌نویسی، شعر، خلاقیت ادبی، نقد و بازنویسی آثار از جمله محورهای این برنامه است.

خواجه‌نژادیان اظهار کرد: نوجوانانی که به‌صورت مستمر در برنامه‌های باشگاه حضور داشته باشند، پس از سه سال و ارزیابی عملکرد، به‌عنوان شاعر یا نویسنده نوجوان در سطح ملی معرفی خواهند شد.

وی مهلت ارسال آثار را ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: متقاضیان باید سه اثر تایپ‌شده خود را همراه با مشخصات کامل از طریق پیام‌رسان بله به این مجموعه ارسال کنند.

کد مطلب 6822713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها