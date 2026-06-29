  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز لبنان

پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز لبنان

منابع خبری از پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز مناطق جنوبی و بقاع لبنان همزمان با حادثه امنیتی سخت برای نظامیان این رژیم در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطق جنوبی لبنان و بقاع همزمان با حملات توپخانه ای ارتش این رژیم به برخی روستاها خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد: پرواز جنگنده های اسرائیلی در حالی است که رسانه های اشغالگران از حادثه امنیتی سخت در جنوب لبنان خبر دادند.

این درحالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند بامداد امروز یک بمب در نزدیکی مقر فرماندهی میدانی معاون فرمانده تیپ کماندوی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان منفجر شد.

بر اساس این گزارش، در این انفجار دست ‌کم دو نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم و وضعیت دیگری متوسط اعلام شده است.

منابع عبری افزودند این دو نظامی پس از انفجار، با بالگرد از محل حادثه منتقل شدند.

سفر سنتکام به لبنان

این در حالی است که رسانه‌های لبنانی از سفر برد کوپر فرمانده سنتکام به لبنان خبر می‌دهند.

شبکه ال بی سی لبنان خبر داد که کوپر برای دیدار با جوزف عون رئیس جمهور لبنان وارد کاخ بعبدا شده است.

کد مطلب 6874541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها