به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین از پرواز گسترده جنگنده های اسرائیلی بر فراز مناطق جنوبی لبنان و بقاع همزمان با حملات توپخانه ای ارتش این رژیم به برخی روستاها خبر دادند.

خبرنگار المیادین گزارش داد: پرواز جنگنده های اسرائیلی در حالی است که رسانه های اشغالگران از حادثه امنیتی سخت در جنوب لبنان خبر دادند.

این درحالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند بامداد امروز یک بمب در نزدیکی مقر فرماندهی میدانی معاون فرمانده تیپ کماندوی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان منفجر شد.

بر اساس این گزارش، در این انفجار دست ‌کم دو نظامی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم و وضعیت دیگری متوسط اعلام شده است.

منابع عبری افزودند این دو نظامی پس از انفجار، با بالگرد از محل حادثه منتقل شدند.

سفر سنتکام به لبنان

این در حالی است که رسانه‌های لبنانی از سفر برد کوپر فرمانده سنتکام به لبنان خبر می‌دهند.

شبکه ال بی سی لبنان خبر داد که کوپر برای دیدار با جوزف عون رئیس جمهور لبنان وارد کاخ بعبدا شده است.