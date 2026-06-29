بخشدار ویژه خارگ: توسعه ورزش جزیره نیازمند نگاه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور عصر دوشنبه در نشست هیئتهای ورزشی و مدیران تأثیرگذار حوزه ورزش و جوانان که با حضور موسی کشتکار، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، در سالن مجتمع ارشاد پایانه های نفتی خارگ برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مدیرکل ورزش و جوانان و هیئت همراه، اظهار کرد: امیدواریم این سفر پس از مدتها انتظار، منشأ خیر و برکت برای ورزش و جوانان جزیره خارگ باشد و زمینه رشد و تحولی شایسته را در این حوزه فراهم کند.
وی با گرامیداشت هفتم تیرماه، سالروز شهادت آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان و همچنین تبریک هفته قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی داشت و از ایستادگی و بصیرت مردم جزیره خارگ قدردانی کرد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش مردم جزیره در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: مردم نجیب، مقاوم و انقلابی خارگ همواره نشان دادهاند که این جزیره در همه عرصههای ملی و بینالمللی، استوار، مقتدر و سربلند ایستاده است و دشمنان ایران اسلامی در محاسبات خود نسبت به این ملت دچار اشتباه راهبردی شدهاند.
حسین پور در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره خارگ در کشور، گفت: به دلیل شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و بینالمللی این جزیره، باید نگاه ویژهای به همه دستگاههای اجرایی از جمله حوزه ورزش و جوانان وجود داشته باشد.
وی نخستین مطالبه حوزه ورزش و جوانان را تأمین نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: اداره ورزش و جوانان خارگ سالهاست با کمبود نیروی انسانی مواجه است و این مسئله بر کیفیت خدماترسانی تأثیر گذاشته است. هر سازمانی برای تحقق مأموریتهای خود به نیروی انسانی کارآمد نیاز دارد و انتظار داریم این موضوع در اولویت قرار گیرد.
بخشدار ویژه خارگ همچنین به پروژههای عمرانی نیمهتمام حوزه ورزش اشاره کرد و خواستار تسریع در تکمیل پروژههای ورزشی و توجه ویژه به توسعه ورزشهای آبی در جزیره شد.
وی با تأکید بر ضرورت تخصیص اعتبارات مناسب به ورزش خارگ اظهار داشت: هرچند صنایع نفتی همواره در حمایت از ورزش جزیره پیشگام بودهاند، اما توسعه ورزش نباید صرفاً به مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت وابسته باشد و لازم است اعتبارات دولتی نیز متناسب با شرایط خاص خارگ افزایش یابد.
حسین پور، هیئتهای ورزشی را بازوان اجرایی توسعه ورزش و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: فعال بودن هیئتهای ورزشی در رشتههای مختلف، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ایجاد نشاط و پویایی در جامعه دارد و تقویت این هیئتها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین خواستار بازسازی و نوسازی ورزشگاه شهید ملاحزاده خارگ شد و افزود: این مجموعه ورزشی به عنوان مهمترین فضای ورزشی جزیره نیازمند تعویض چمن، بهسازی تأسیسات و ارتقای زیرساختهاست تا بتواند پاسخگوی نیازهای شهروندان و ورزشکاران باشد.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند ورزشی جزیره اظهار کرد: استعدادهای فراوانی در رشتههای مختلف ورزشی در خارگ وجود دارد که بسیاری از آنان در عرصههای ملی و بینالمللی افتخارآفرینی کردهاند، اما برای ادامه مسیر با مشکلات و محدودیتهای متعددی مواجه هستند و باید از این سرمایههای انسانی حمایت شود.
وی در پایان با قدردانی از همکاری صنایع نفتی، شهرداری، شورای اسلامی شهر و تمامی دستگاههای همراه در حمایت از ورزش جزیره، ابراز امیدواری کرد با همافزایی و توجه بیشتر به مطالبات حوزه ورزش و جوانان، شاهد رشد، توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر ورزش و جوانان جزیره خارگ باشیم.
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