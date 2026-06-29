کشتکار: صنایع خارگ نقش موثرتری در توسعه ورزش جزیره ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار عصر دوشنبه در نشست هیئتهای ورزشی و مدیران تأثیرگذار حوزه ورزش و جوانان جزیره خارگ با قدردانی از حضور مسئولان، نمایندگان صنایع و فعالان ورزشی، اظهار کرد: از بخشدار ویژه خارگ به دلیل پیگیریهای مستمر برای رسیدگی به مسائل ورزش جزیره تشکر میکنم و خدا را شاکرم که امروز فرصت حضور در جمع جامعه ورزش خارگ فراهم شد.
وی با تجلیل از استقامت و نجابت مردم جزیره خارگ، افزود: مردم این جزیره در روزهای سخت و در شرایط تهدید و حملات دشمن، همچون همیشه پای انقلاب و کشور ایستادند و این ایستادگی شایسته قدردانی و تکریم است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و ضمن تسلیت ایام محرم، برای مردم خارگ آرزوی سلامتی و توفیق کرد.
کشتکار با اشاره به وظایف وزارت ورزش و جوانان گفت: رسالت اصلی این وزارتخانه فراهمسازی زیرساختهای ورزشی، تجهیز اماکن و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیتهای ورزشی و جوانان است. البته باید پذیرفت که وزارت ورزش یک دستگاه مصرفی است و منابع درآمدی مستقلی ندارد و بخش قابل توجهی از امکانات موجود نیز با مشارکت مردم و هیئتهای ورزشی اداره میشود.
وی تصریح کرد: انتظار اینکه وزارت ورزش بهتنهایی تمامی هزینههای ساخت، تجهیز، اعزام تیمها و تأمین امکانات را بر عهده بگیرد، واقعبینانه نیست و توسعه ورزش بدون مشارکت سایر بخشها و بهویژه استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر از آمادگی این ادارهکل برای حمایت از ورزش خارگ خبر داد و گفت: در حوزه تعمیر و بهسازی اماکن ورزشی، تکمیل مجموعه ساحلی و برخی نیازهای تجهیزاتی، هر میزان که در توان ادارهکل باشد، کمک خواهیم کرد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای اجرای پروژهها و نوسازی چمنهای مصنوعی افزود: تأمین اعتبارات لازم برای برخی پروژهها نیازمند همراهی فرمانداری، صنایع و مجموعههای اقتصادی استان است و تلاش خواهیم کرد با همافزایی، بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
انتقاد از سهم اندک خارگ از مسئولیتهای اجتماعی صنایع نفتی و گازی
کشتکار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سهم اندک خارگ از مسئولیتهای اجتماعی صنایع نفتی و گازی، اظهار کرد: جزیره خارگ نقش بیبدیلی در اقتصاد کشور و صادرات نفت ایران دارد و مردم این منطقه سالها آثار و تبعات فعالیتهای صنعتی و شرایط ویژه امنیتی را تحمل کردهاند؛ بنابراین شایسته است از منافع و ظرفیتهای موجود نیز بهصورت عادلانه بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: مردم خارگ نباید برای دریافت حقوق قانونی خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، مجبور به مطالبهگری مداوم باشند. صنایع بزرگ مستقر در منطقه وظیفه دارند در قبال مردم این جزیره، نقش مؤثرتری در توسعه زیرساختهای ورزشی، فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر همچنین از پیگیری برگزاری نشست شورای ورزش استان با حضور نمایندگان صنایع خبر داد و گفت: این مطالبه بهصورت جدی دنبال خواهد شد تا بخشی از اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی به توسعه ورزش و جوانان خارگ اختصاص یابد.
کشتکار با اشاره به ظرفیت بالای ورزشهای دریایی و ساحلی در جزیره خارگ افزود: با تکمیل پروژههای نیمهتمام و ایجاد زیرساختهای مناسب، میتوان رشتههای متنوع دریایی و ساحلی را در خارگ توسعه داد و این جزیره را به یکی از قطبهای ورزشهای دریایی استان تبدیل کرد.
وی در پایان خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در توسعه ورزش شد و گفت: شورا و شهرداری میتوانند با واگذاری فضاهای مناسب به سرمایهگذاران، زمینه ایجاد باشگاهها و توسعه رشتههای ورزشی را فراهم کنند تا علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، فرصتهای بیشتری برای فعالیت جوانان و ورزشکاران جزیره ایجاد شود.
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