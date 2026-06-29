استقرار ۱۱۰۰ نیروی شهربان در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران در سه روز مراسم وداع با رهبر شهید ایران، ماموریت‌ها را با ۱۱۰۰ نیرو، ۴۸۰ خودرو و ۱۴۰ موتور انجام خواهد داد؛ روز دوازدهم و سیزدهم تیرماه به صورت روزانه این مجموعه با ۳۸۰ نفر نیرو، ۵۰ موتور و ۲۰۰ خودرو و در روز چهاردهم تیرماه با ۳۴۰ نیرو، ۴۰ دستگاه موتور و ۸۰ خودرو در مراسم وداع با رهبر شهید حضور دارد.

همچنین برای هر روز یک فرمانده میدان مشخص و شیفت بندی‌های ۱۲ ساعته تعریف شده است که هر شیفت ۲ ناظر ستادی و یک مسئول محور دارد.

بنا بر این گزارش، در مراسم وداع سه رینگ در محدوده مصلای تهران مشخص شده که شرکت شهربان و حریم بان آن را به ۲۲ پهنه تقسیم کرده‌ که هر کدام از این پهنه‌ها به یک منطقه اختصاص یافته است.

همچنین شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران بر اساس ماموریت‌های محوله، با ۱۱۰۰ نفر نیرو و ۴۰۰ خودرو در مراسم تشییع رهبر شهید ایران حضور دارد.

این شرکت بر اساس ماموریت‌های ابلاغی مسیر تشییع رهبر شهید را به ۲۲ پهنه تقسیم کرده که این ۲۲ پهنه در مسیر تشییع از خیابان دماوند و تقاطع دماوند، میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و چهار مسیر منتهی به آن یعنی خیابان سعیدی، خیابان جناح شمال، خیابال لشکری و خیابان شهید فهمیده تا بزرگراه آزادگان جانمایی شده است.

گفتنی است، شرکت شهربان و حریم بان در مراسم تشییع و وداع ماموریت‌های چندگانه دارد که مهمترین آن ها برنامه ریزی به منظور حفظ انضباط شهری و استقرار نیروهای حریم، معبر و شهر در مراسم تشییع، پیگیری و هماهنگی با مبادی ذی ربط جهت تحقق برنامه و اهداف ماموریت‌ها، پیگیری از مناطق جهت همکاری نیروهای انضباط شهری با پلیس راهور، نظارت عالیه بر نحوه عملکرد مناطق در برقراری انضباط شهری در مسیرهای تعیین شده و ارسال گزارش عملکرد به مدیران ارشد خدمات شهری است.