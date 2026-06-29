۱۰۰ هزار زائر وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در البرز اسکان داده می شوند

احمد رحمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید از صبح روز شنبه ۱۳ تیرماه در تهران آغاز می شود، افزود: در همین راستا تمام ظرفیت های خدمات رسانی در این استان برای پذیرایی از زائران امام شهید فراهم شده است.

وی با بیان اینکه البرز مسیر عبوری ۱۲ استان غربی کشور به سمت تهران است، اظهار داشت: به همین منظور البرز معین استان تهران برای خدمات رسانی به زوار تعیین شده و در همین راستا وظایفی از سوی استاندار البرز به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز محول شده است.

جانمایی ۲۱ موکب در مسیر رفت و برگشت تهران

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان البرز گفت: برای خدمات رسانی به زوار امام شهید ۲۱ موکب در مسیر رفت و برگشت تهران برپا می شود که ۱۴ موکب در مسیر رفت به تهران در اتوبان غدیر و از خروجی غدیر (نظرآباد) تا گرمدره (ایوان) و ۶ موکب نیز در مسیر برگشت از تهران در محدوده گرمدره تا نظرآباد ایجاد می شود.

وی افزود: همچنین یک موکب برای زائرانی که از شمال کشور به سمت تهران می روند در اتوبان همت بالای اتوبان مدرس برپا می شود.

وی با بیان اینکه پذیرایی از زائران در موکب ها به صورت لقمه می باشد، تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی موکب مردمی و خیرین در سطح شهر برپا می شود ضمن اینکه از ۱۰۰ درصد ظرفیت مساجد، حسینیه ها و مصلاها و دستگاه های اجرایی برای پذیرایی و اسکان زائران استفاده خواهد شد.

اسکان زائران در منازل ۴۰۰ خانواده البرزی

رحمانی فر یکی از اقدامات شایسته در این مراسم را اعلام آمادگی پذیرایی و اسکان از زائران توسط ۴۰۰ خانواده در منازلشان عنوان کرد و گفت: این اقدام، حرکتی زیبا همچون پذیرایی مردم عراق در اربعین حسینی از زوار در منازلشان است که امیدواریم به یک فرهنگ تبدیل شود.

آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهیدش از روز شنبه ۱۳ تیرماه تا ۱۵ تیرماه در تهران با حضور میلیونی مردم از سراسر کشور و خارج از کشور برگزار می‌شود.

پیش بینی می شود بیش از ۱۷ میلیون نفر در این آیین جانگداز شرکت کنند.