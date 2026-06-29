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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دشتی منصوب کرد

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دشتی منصوب کرد

بوشهر- فرماندار دشتی طی حکمی «قاسم بازیاری» را به عنوان دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در این شهرستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقاتلی در این حکم بر ضرورت معرفی خدمات، اقدامات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت چهاردهم تأکید کرده و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب و امیدآفرین از خدمات انجام‌شده در سطح شهرستان شد.

فرماندار دشتی همچنین بر برنامه‌ریزی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی در تمامی نقاط شهرستان تأکید کرد و افزود: تلاش شود برنامه‌های هفته دولت به گونه‌ای اجرا شود که مردم در همه بخش‌ها و روستاهای شهرستان از ثمرات و مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب، مشارکت عمومی و انعکاس دستاوردهای دولت را از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد هفته دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد :با برنامه‌ریزی دقیق، هفته دولت امسال به فرصتی برای تبیین خدمات نظام و افزایش امید و رضایتمندی مردم تبدیل شود.

کد مطلب 6874591

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