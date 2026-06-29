دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در شهرستان دشتی منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقاتلی در این حکم بر ضرورت معرفی خدمات، اقدامات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت چهاردهم تأکید کرده و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب و امیدآفرین از خدمات انجام‌شده در سطح شهرستان شد.

فرماندار دشتی همچنین بر برنامه‌ریزی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و زیربنایی در تمامی نقاط شهرستان تأکید کرد و افزود: تلاش شود برنامه‌های هفته دولت به گونه‌ای اجرا شود که مردم در همه بخش‌ها و روستاهای شهرستان از ثمرات و مزایای این پروژه‌ها بهره‌مند شوند.



وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی مناسب، مشارکت عمومی و انعکاس دستاوردهای دولت را از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد هفته دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد :با برنامه‌ریزی دقیق، هفته دولت امسال به فرصتی برای تبیین خدمات نظام و افزایش امید و رضایتمندی مردم تبدیل شود.