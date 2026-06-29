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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

لغو تعطیلی نانوایی‌ها و افزایش سهمیه آرددر قم برای ایام تشییع رهبرشهید

لغو تعطیلی نانوایی‌ها و افزایش سهمیه آرددر قم برای ایام تشییع رهبرشهید

قم - نانوایی‌های استان قم به‌منظور تسهیل در خدمات‌رسانی به عزاداران و تأمین نیاز عمومی در ایام تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، در بازه زمانی برگزاری مراسم تعطیل نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مدیریت بازار و آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی برای استقبال از میلیونی زائران در مراسم تشییع رهبر شهید امت، هشتمین جلسه قرارگاه اقتصادی و کنترل بازار حضرت معصومه(س) و کمیته اقدام مشترک استان قم با هدف بررسی تأمین کالاهای اساسی، نظارت بر قیمت‌ها و سازماندهی خدمات شهری برگزار شد.

با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران، مقرر شد با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل غله، سهمیه آرد نانوایی‌های هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر و مسجد جمکران جهت پخت ۹ میلیون قرص نان افزایش یابد.

همچنین طی مصوبه این قرارگاه، تعطیلی ماهانه نانوایان در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه لغو شد تا خدمت‌رسانی به زائران بدون وقفه انجام گیرد.

در بخش خدمات عمومی، تأمین و توزیع ۲۰ میلیون بطری آب از طریق مواکب مردمی و استقرار ۱۵۰ دستگاه توربو جهت خنک‌سازی و مه‌پاشی در محل‌های تجمع جمعیت با مشارکت استان‌های معین و همجوار از جمله همدان، مرکزی، سمنان و اصفهان از جمله اولویت‌های مصوب این جلسه بود.

کد مطلب 6874601

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