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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

کشوریان: تکمیل کتابخانه عمومی دیر ۹۵ درصد پیشرفت دارد

کشوریان: تکمیل کتابخانه عمومی دیر ۹۵ درصد پیشرفت دارد

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تکمیل ۹۵ درصدی عملیات احداث کتابخانه عمومی بندر دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه کتابخانه بندر دیر در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شهرداری دیر و اداره کل راه و شهرسازی استان تعریف و اجرا شده و در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح جزئیات تأمین اعتبار این طرح افزود: مجموع اعتبارات جذب‌شده برای این پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن از محل منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران و ۴ میلیارد تومان از سوی شهرداری دیر تأمین و هزینه شده است.

کشوریان: تکمیل کتابخانه عمومی دیر ۹۵ درصد پیشرفت دارد

کشوریان در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح تصریح کرد: احداث کتابخانه عمومی در بافت فرسوده بندر دیر، گامی مؤثر در راستای افزایش سرانه فرهنگی و آموزشی منطقه و احیای کالبد بافت قدیمی شهر به شمار می‌آید.

وی گفت: این مجموعه پس از تکمیل و تحویل به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، به عنوان یک مرکز فرهنگی فعال به ارائه خدمات به شهروندان خواهد پرداخت.

کد مطلب 6908362

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