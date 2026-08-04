کشوریان: تکمیل کتابخانه عمومی دیر ۹۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: پروژه کتابخانه بندر دیر در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان شهرداری دیر و اداره کل راه و شهرسازی استان تعریف و اجرا شده و در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح جزئیات تأمین اعتبار این طرح افزود: مجموع اعتبارات جذب‌شده برای این پروژه بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن از محل منابع شرکت بازآفرینی شهری ایران و ۴ میلیارد تومان از سوی شهرداری دیر تأمین و هزینه شده است.

کشوریان در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح تصریح کرد: احداث کتابخانه عمومی در بافت فرسوده بندر دیر، گامی مؤثر در راستای افزایش سرانه فرهنگی و آموزشی منطقه و احیای کالبد بافت قدیمی شهر به شمار می‌آید.

وی گفت: این مجموعه پس از تکمیل و تحویل به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، به عنوان یک مرکز فرهنگی فعال به ارائه خدمات به شهروندان خواهد پرداخت.