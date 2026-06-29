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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

وزیر کشور سابق عراق به زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) مشرف شد

وزیر کشور سابق عراق به زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) مشرف شد

قم- وزیر کشور سابق عراق در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، به زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهل‌بیت (س) مشرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر الشمری با سفر به شهر مقدس قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به زیارت بارگاه نورانی اخت الرضا علیه‌السلام مشرف شد.

عبدالامیر الشمری در این سفر، با تشرف به حرم مطهر بانوی کرامت، به زیارت مضجع شریف آن حضرت پرداخت و ضمن قرائت زیارتنامه و اقامه نماز و مزار مراجع فقید و علمای مدفون در حرم مطهر را زیارت کرد.

سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان قم وزیر کشور سابق عراق در سفر به شهر قم همراهی کرد.

کد مطلب 6874611
مهدی بخشی سورکی

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