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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

عباسپور: رسیدگی به وضعیت درمانی ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است

عباسپور: رسیدگی به وضعیت درمانی ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است

سنندج- معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: سلامت و آرامش جانبازان و خانواده‌های شهدا از اولویت‌های این بنیاد بوده و تلاش ما کاهش دغدغه‌های آنها است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عباسپور پیش از ظهر دوشنبه به همراه محمد احمدی معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با حضور در شهرستان بانه با جمعی از جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا دیدار و گفت‌وگو کردند.

عباسپور در این دیدارها با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت درمانی جامعه ایثارگری، اظهار کرد: خدمت به جانبازان و خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای ارزشمند است و بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی این عزیزان گام برمی‌دارد.

وی یادآور شد: سلامت و آرامش جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات مناسب، بخشی از دغدغه‌های این عزیزان را کاهش دهیم.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان این دیدارها با جانباز ۷۰ درصد خانم اثمر سعیدپور و همسر وی جلال محمودی جانباز ۲۰ درصد دیدار کرد و از صبر و استقامت این خانواده ایثارگر تجلیل شد.

عباسپور: رسیدگی به وضعیت درمانی ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید است

وی همچنین با جانباز ۲۵ درصد شیمیایی حاج خلیل سعیدپور، همسر شهید شیمیایی مینا سوره و پدر شهید شیمیایی خانم صبری سعیدپور دیدار و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در جریان مسائل و نیازهای درمانی آنان قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، عباسپور و هیأت همراه با جانباز ۷۰ درصد شیمیایی خانم چیمن سعیدپور دیدار کردند.

در این دیدارها، مسائل مرتبط با سلامت و درمان جانبازان بررسی و بر تداوم حمایت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به جامعه معظم ایثارگری تأکید شد.

کد مطلب 6874197

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    نظرات

    • حسین IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      3 1
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      با توجه به شرایط بد اب وهوایی واستفاده عراق ازانواع سلاحهای شیمیایی چرا کشورما تا بحال نتوانسته ازعراق غرامت دریافت کند چرا مسولین کشورازرزمندگان جنگ تحمیلی حمایتی نمیکنند همه رزمندگان برای دفاع ازکشورتمام سختی ها تحمل کردند
    • ایرانی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 0
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      انصاف بدهید که مجروح جنگ‌تحمیلی باشکستگی جمجمه باید چند درصد جانبازی داشته باشد و آیا گذشت زمان عوارض چشم وگوش برایش بوجود نمی آورد و آیا تجدید کمیسیون برایش نباید انجام شود؟
    • مهدی نجار US ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 0
      پاسخ
      والا همین بیمه دی داروهای اعصاب و روان ما را گردن نمیگیره، رفتم داروخانه دارو بگیرم ، یه لیست آورده میگه این نسخه های شما را از سال گذشته تا به حال به دلیل عدم تحت پوشش قرص آسنترا رد کرده پولشو باید پرداخت کنید ، خوب که تحقیق کردم علتش ایرانی نبودن قرصها بوده ، داروهای تولید شرکت اکتوور را پوشش نمیدن، بیمارستان دولتی قائم مشهد رفتم ترکش خارج کردن کل هزینه را ازم گرفتن و فاکتور دادن، از اون گذشته اندک داروخانه ها ، پزشکان ، آزمایشگاهها که بیمه دی را پوشش میدن ، کلی منت منشی هاشونو باید تحمل کنیم

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