به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عباسپور پیش از ظهر دوشنبه به همراه محمد احمدی معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، با حضور در شهرستان بانه با جمعی از جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا دیدار و گفت‌وگو کردند.

عباسپور در این دیدارها با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت درمانی جامعه ایثارگری، اظهار کرد: خدمت به جانبازان و خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای ارزشمند است و بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی این عزیزان گام برمی‌دارد.

وی یادآور شد: سلامت و آرامش جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا از اولویت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات مناسب، بخشی از دغدغه‌های این عزیزان را کاهش دهیم.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان این دیدارها با جانباز ۷۰ درصد خانم اثمر سعیدپور و همسر وی جلال محمودی جانباز ۲۰ درصد دیدار کرد و از صبر و استقامت این خانواده ایثارگر تجلیل شد.

وی همچنین با جانباز ۲۵ درصد شیمیایی حاج خلیل سعیدپور، همسر شهید شیمیایی مینا سوره و پدر شهید شیمیایی خانم صبری سعیدپور دیدار و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، در جریان مسائل و نیازهای درمانی آنان قرار گرفت.

در ادامه این برنامه، عباسپور و هیأت همراه با جانباز ۷۰ درصد شیمیایی خانم چیمن سعیدپور دیدار کردند.

در این دیدارها، مسائل مرتبط با سلامت و درمان جانبازان بررسی و بر تداوم حمایت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به جامعه معظم ایثارگری تأکید شد.