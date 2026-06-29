محمدجواد محمدی‌سعید درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش و پرورش استان قم از زمان آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در شهر مقدس قم، تمامی ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج کرده و اقدامات لازم برای آماده‌سازی فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی و رفاهی در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: در این راستا، حدود ۵۰۰ مدرسه در سطح استان برای پذیرش و خدمت‌رسانی به زائران پیش‌بینی شده است و تجهیز فضاهای مورد نیاز از جمله نمازخانه‌های مدارس نیز در حال انجام است تا شرایط مناسب برای حضور و استقرار زائران فراهم شود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: علاوه بر مدارس، سایر ظرفیت‌های آموزش و پرورش از جمله فضاهای پرورشی، ورزشی و اردوگاه ۱۵ خرداد نیز برای پشتیبانی از این مراسم بزرگ مردمی آماده‌سازی شده است.



وی ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده با هدف ارائه خدمات مناسب به زائران و استفاده حداکثری از امکانات آموزش و پرورش در ایام برگزاری مراسم صورت گرفته است.



۳۴ مدرسه در مسیر تشییع به موکب و ایستگاه فرهنگی تبدیل می‌شود



محمدی‌سعید اظهار کرد: ۳۴ واحد آموزشی که در مسیرهای منتهی به مسیر اصلی تشییع پیکر مطهر در بلوار پیامبر اعظم (ص) قرار دارند، با هماهنگی کمیته مردمی برای استقرار موکب‌ها، ایستگاه‌های صلواتی و برنامه‌های فرهنگی اختصاص یافته‌اند.



وی افزود: دانش‌آموزان نیز در این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت و در قالب فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی در کنار سایر عوامل اجرایی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که از پانزدهم تا هفدهم، به مدت سه روز، خدمات آموزش و پرورش به صورت مستمر و تمام‌وقت ادامه داشته باشد.



وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان قم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، آمادگی کامل دارد تا در این سه روز، خدمات مورد نیاز زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را به بهترین شکل ممکن ارائه کند.