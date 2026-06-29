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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

میدان تره‌بار مرکزی مهیای پذیرش زائران شد

میدان تره‌بار مرکزی مهیای پذیرش زائران شد

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان میادین میوه و تره‌ بار از مهیاسازی میدان تره بار مرکزی برای میزبانی از زائران بدرقه رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پاداش، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان میادین میوه و تره‌ بار گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده سازمان میادین میوه و تره‌بار میزان زائران استان آذربایجان شرقی در مراسم بدرقه رهبر شهید است.

محمدرضا پاداش افزود: بر همین اساس اقدامات عمرانی جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله برپایی چادر محل استقرار زائران، سرویس‌های ‌بهداشتی پرتابل، آماده‌سازی بصری میدان مرکزی، آماده سازی مسجد سیدالشهدا واقع در میدان مرکزی جهت استقرار بانوان، ایجاد فضایی برای پذیرایی، استقرار اورژانس و... ایجاد شده است.

وی ادامه داد: تمام تلاش سازمان میادین میوه و تره‌بار این است تا محل امن و مناسبی را برای زائران رهبر شهید فراهم کند و از تمام ظرفیت‌های خود به ویژه همکاری کامل نیروی انسانی در ایام مذکور استفاده شده است.

کد مطلب 6874662

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