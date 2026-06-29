زائران مراسم تشییع شهدا با رعایت نکات ایمنی در برنامه حضور یابند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر رئیسی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی اعزام زائران و فعالان رسانهای استان به مراسم تشییع شهدای اقتدار، با اشاره به ضرورت حضور گسترده مردم در این آیین، اظهار کرد: افرادی که به دلیل کهولت سن، بیماری، داشتن فرزند خردسال یا سایر محدودیتها امکان حضور در مراسم را ندارند، از حضور در این برنامه معذور هستند، اما میتوانند با همراهی قلبی و معنوی خود در این حماسه سهیم باشند.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده مردم در مراسم افزود: با توجه به ازدحام جمعیت، زائران باید آمادگی لازم را داشته باشند؛ چرا که شرایط این سفر از نظر سختی و تراکم جمعیت قابل مقایسه با مراسم اربعین و حتی دشوارتر خواهد بود.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) توصیه کرد شرکتکنندگان کولهپشتی، وسایل اولیه سفر، مقداری مواد غذایی سبک، آب و اقلام ضروری را همراه داشته باشند، زیرا ممکن است دسترسی به موکبها و امکانات رفاهی در برخی ساعات با دشواری همراه باشد.
رئیسی همراه داشتن کارت شناسایی معتبر را از الزامات حضور در این مراسم دانست و گفت: زائران باید در تمام مدت برنامه از گروه و کاروان خود جدا نشوند تا در پایان مراسم، بازگشت آنان با سهولت بیشتری انجام شود. برای هر اتوبوس و هر گروه نیز مسئول مشخصی تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی تدابیر امنیتی و انتظامی برای برگزاری مراسم پیشبینی شده است، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه بسته یا شیء مشکوک، مردم از دست زدن به آن خودداری کرده و موضوع را به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.
رئیسی ادامه داد: برای دریافت راهنمایی، اطلاع از مسیرها و استفاده از خدمات، سامانههای «۴۰۳۰» و «۱۳۷» آماده پاسخگویی هستند و زائران میتوانند در صورت نیاز از این ظرفیتها استفاده کنند.
وی همچنین بر به خاطر سپردن محل توقف خودروها و پارکینگها تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیتهای تردد در تهران، پیشبینی شده است خودروهای زائران استان در محلهای مشخص پارک و انتقال آنان به محل اسکان از طریق ناوگان حملونقل عمومی انجام شود.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) رعایت فرهنگ اربعین را از مهمترین الزامات این سفر برشمرد و گفت: صبوری، تحمل کمبود امکانات، همکاری و همدلی از ویژگیهای فرهنگ اربعین است و انتظار میرود شرکتکنندگان نیز این روحیه را در مراسم حفظ کنند.
وی افزود: محل اسکان زائران در دانشگاه تربیت مدرس تهران پیشبینی شده و تلاش شده است بانوان در اولویت استفاده از فضاهای دارای امکانات رفاهی مناسبتر قرار گیرند.
رئیسی با اشاره به حضور اقوام مختلف کشور در این مراسم اظهار کرد: استفاده از لباسهای محلی میتواند جلوهای از وحدت و تنوع فرهنگی ایران اسلامی را به نمایش بگذارد؛ از این رو از مردم چهارمحال و بختیاری، بهویژه بختیاریها و قشقاییها، درخواست میشود با لباس محلی در مراسم حضور پیدا کنند.
وی همچنین از تمامی زائران، اعم از افرادی که با اتوبوس یا خودروی شخصی در مراسم شرکت میکنند، خواست برای برنامهریزی بهتر و ارائه خدمات مناسب، اطلاعات خود را در سامانههای اعلامشده ثبت کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت قمربنیهاشم (ع) با بیان اینکه حرکت کاروانها بهصورت شهرستانی انجام خواهد شد، گفت: تمامی کاروانها تحت مدیریت واحد به تهران اعزام میشوند تا هماهنگی لازم برای اسکان و حضور در مراسم فراهم شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها در پوشش این رویداد اشاره کرد و افزود: انتظار میرود خبرنگاران تصویری جامع، واقعی و فراگیر از حضور مردم در مراسم ارائه کنند و جلوههای وحدت، معنویت، پیوند مردم با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و حضور اقشار و اقوام مختلف را بهخوبی منعکس کنند.
وی تأکید کرد: شخصیت رهبر شهید باید بهعنوان شخصیتی ملی، تاریخی و بینالمللی معرفی شود و از تقلیل این رویداد به رقابتها یا جریانهای سیاسی پرهیز شود.
رئیسی با اشاره به اهمیت فعالیت در فضای مجازی گفت: روایتهای مردمی، عکاسی، فیلمبرداری، مستندسازی و تولید محتوای رسانهای باید پیش از مراسم، حین برگزاری و پس از آن با کیفیت مناسب دنبال شود و پس از پایان این رویداد نیز ظرفیت رسانهای استان در مسیر انعکاس برنامههای کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری بهکار گرفته شود.
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