به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مقدمی، عصر دوشنبه در نشست خبری ویژه تبیین طرح‌ پزشک خانواده ، با تشریح ساختار عملیاتی این برنامه اعلام کرد: در مناطق شهری شهرستان بم، به ازای هر سه هزار نفر جمعیت، یک تیم سلامت متشکل از پزشک، مراقب سلامت و ماما در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این تیم‌ها مسئولیت مستقیم ارائه خدمات بهداشتی، مراقبت‌های اولیه، بیماریابی، غربالگری، آموزش سلامت و فرآیند ارجاع بیماران را بر عهده خواهند داشت.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری، تصریح کرد: یکی از اهداف کلیدی این طرح، مقابله با بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشار خون بالا، برخی انواع سرطان‌ها و سایر بیماری‌های مزمن است و تشخیص زودهنگام این بیماری‌ها علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران، می‌تواند هزینه‌های سنگین درمان را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

مقدمی، همچنین در خصوص مزایای نظام ارجاع گفت: این نظام باعث می‌شود بیمار از نخستین قدم، در مسیر صحیح درمان قرار گیرد و بدون سردرگمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متخصص مورد نیاز دسترسی داشته باشد.

وی ادامه داد: این فرآیند علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، از انجام خدمات درمانی غیرضروری نیز جلوگیری می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به آغاز اجرای این برنامه از ابتدای مردادماه در شهرستان‌های بم و بروات، افزود: تمامی زیرساخت‌های لازم از جمله جمعیت‌شناسی، ساماندهی تیم‌ها، برنامه‌ریزی مراکز جامع سلامت و شناسایی کمبودهای نیروی انسانی و تجهیزات به وزارت بهداشت اعلام شده و دانشگاه آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد.

گفتنی است در پایان این نشست خبری، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بم با تأکید بر ضرورت موفقیت طرح «پزشک خانواده» و «نظام ارجاع»، همکاری مردم، جامعه پزشکی، پشتیبانی دولت و نقش حیاتی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق را از عوامل اصلی موفقیت این برنامه دانستند.



