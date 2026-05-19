۵۰ کلینیک جدید طی ۱۸ ماه آینده در «کرمان درمان» به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشمیان، بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری هفته سلامت با اشاره به اینکه بخش عمده عوامل مؤثر بر سلامت خارج از مجموعه دانشگاهی قرار دارد، گفت: با وجود فشارهای بیرونی، روند ارائه خدمات در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بدون اختلال ادامه یافته و نیروی انسانی این مجموعه نقشی کلیدی در حفظ آرامش و پایداری فعالیتها داشته است.
وی با بیان اینکه رفتار سازمانی نیازمند بهبود است گفت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در تلاش است تا رضایت مراجعان افزایش یابد.
هاشمیان، وضعیت جمعیت را یکی از مهمترین دغدغههای کنونی دانست و اظهار داشت: کشور در سال گذشته کمترین میزان افزایش جمعیت در تاریخ خود را تجربه کرده است.
وی همچنین با اشاره به رشد ۴۰ درصدی شاخص اهدای عضو در سال ۱۴۰۴، نقش رسانهها را در فرهنگسازی برای اهدای عضو پس از مرگ مغزی موثر خواند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان سپس به موضوع ظرفیتپذیری در آموزش پزشکی پرداخت و افزایش ۲۰ درصدی ورودی رشتههای پزشکی و دندانپزشکی را فراتر از توان زیرساختی دانست.
هاشمیان تصریح کرد: تنها در مهرماه گذشته، ۴۳۰ نفر به ظرفیت پزشکی اضافه شده است، در حالی که ظرفیت واقعی دانشگاه حدود ۱۵۰ نفر بوده است.
وی با ارائه گزارشی از روند پروژههای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: این طرحها بر اساس اولویت در حال اجرا هستند و پروژه کرماندرمان تجهیز کارگاه شده و پیشبینی میشود طی ۱۸ ماه آینده با ایجاد ۵۰ کلینیک جدید به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: همچنین ساختمان واقع در خیابان مدیریت بهعنوان یک مرکز فرهنگی و تفریحی در قالب طرح ملی وزارت بهداشت در حال برنامهریزی است.
وی درباره شهرک سلامت نیز گفت: مطالعات این شهرک انجام شده و پیگیری امور در استانداری و با دبیری دانشگاه صورت میگیرد که بر اساس آخرین تصمیمات، زمینهای ورودی هفتباغ برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.
هاشمیان، حضور بخش خصوصی و نظام پزشکی را برای پیشبرد این برنامه ضروری دانست و تأکید کرد: شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی ممکن است بر روند اجرا اثر بگذارد، بنابراین برنامهریزی میانمدت و بلندمدت ضروری است.
وی به مصوبه شورای هماهنگی استانداری کرمان اشاره کرد که بر اساس آن، ۲۵ درصد درآمد معادن و یک درصد خسارت به سلامت باید به دانشگاه اختصاص یابد تا طبق نظر دانشگاه در سطح استان توزیع شود.
