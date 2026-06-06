رویداد «شب علم» در دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشمیان، در نشست خبری تشریح رویداد «شب علم» اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از ۱۰ دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور و قطب علمی منطقه جنوب‌شرق، از جایگاه ویژه‌ای در نظام آموزش عالی سلامت برخوردار است.

وی با بیان اینکه «شب علم» برای نخستین بار در یک دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار می‌شود، افزود: هدف اصلی این رویداد، برقراری ارتباط مؤثرتر با مخاطبان عمومی و آشنایی مردم با گستره فعالیت‌های دانشگاه است.

وی با اشاره به گستردگی خدمات دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: خدمات دانشگاه از دورترین روستاهای استان تا مراکز درمانی تخصصی ارائه می‌شود و موضوعاتی مانند بهداشت خانواده، سلامت روان، تغذیه و بهداشت حرفه‌ای به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از چالش‌های مهم استان را پایین بودن سطح سواد سلامت دانست و تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های ناشی از اطلاعات نادرست خواهد بود.

وی با اشاره به حمایت بنیاد ملی علم ایران از این رویداد گفت: تلاش ما این است که تحقیقات و فناوری را از فضای تخصصی خارج کرده و نتایج پژوهش‌های مسئله‌محور را به زبان قابل فهم برای جامعه ارائه کنیم.

هاشمیان، با اشاره به موضوع مصرف نادرست داروها به عنوان مثالی که باید برای مردم توضیح داده شود تا علم آنها افزایش یابد، افزود: گرایش‌های اشتباه در مصرف برخی داروها علاوه بر آسیب‌های جسمی، هزینه‌های زیادی را به نظام سلامت و خانواده‌ها تحمیل می‌کند و آگاهی‌بخشی در این زمینه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در شب علم، تمامی دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و معاونت‌های دانشگاه حضور خواهند داشت و دستگاه‌های مختلف اجرایی نیز با هماهنگی استانداری در این برنامه مشارکت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار امیدواری کرد: این رویداد ضمن معرفی ظرفیت‌های علمی استان کرمان، به کاهش مهاجرت بیماران و دانشجویان و افزایش اعتماد عمومی به توانمندی‌های علمی و درمانی استان کمک کند.