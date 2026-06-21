تشکیل «قرارگاه سلامت» برای مدیریت شرایط ویژه بهداشت و درمان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه قرارگاه سلامت استان کرمان، بر فلسفه تشکیل این قرارگاه تأکید کرد و گفت: قرارگاه به معنای رویکردی فراتر از روال‌های معمول برای پیگیری موضوعات حوزه سلامت، با توجه به شرایط خاص کشور و استان است.

وی افزود: در شرایط عادی، کارگروه‌ها و شوراهای مختلف مسئولیت مدیریت مسائل حوزه سلامت را بر عهده دارند، اما قرارگاه با هدف پیگیری‌های ویژه و مدیریت شرایط خاص و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

طالبی، با بیان اینکه موضوع تأمین دارو از حساسیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: عدم تأمین داروهای مورد نیاز مردم در مراکز درمانی و داروخانه‌ها، جان انسان‌ها را به طور جدی تهدید می‌کند.

استاندار کرمان ادامه داد: هرگونه اختلال در چرخه تأمین دارو در نظام سلامت، نخستین آسیب را متوجه مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد کرد و در چنین شرایطی، تمامی بخش‌های مرتبط از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌ها، بخش خصوصی، داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، موظف به ایفای مسئولیت و پاسخگویی در قبال وظایف خود هستند.

طالبی، با اشاره به لزوم هم‌افزایی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان کرمان اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمان پنج دانشگاه علوم پزشکی دارد، مجموع ظرفیت‌های این دانشگاه‌ها باید از بسیاری از استان‌های کشور بیشتر باشد و انتظار می‌رود رؤسای دانشگاه‌ها با همفکری و پیگیری مشترک، مسائل و مشکلات حوزه سلامت استان را به صورت جدی دنبال کنند.