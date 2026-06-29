آمادگی اورژانس اجتماعی البرز برای تشییع رهبر شهید انقلاب

وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بسیج تمامی ظرفیت‌های این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و گفت: خدمات ویژه‌ای برای حضور ایمن و تسهیل‌شده مددجویان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در این آیین ملی پیش‌بینی شده است.

وی در آستانه برگزاری مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: هم‌زمان با دیگر نقاط کشور و در راستای اجرای برنامه‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور و ستادهای مرکزی و استانی برگزاری مراسم، تمامی ظرفیت‌های بهزیستی استان البرز برای خدمت‌رسانی و پشتیبانی از زائران به کار گرفته شده است.

وی افزود: تمرکز اصلی بهزیستی البرز بر هماهنگی با ستاد استانی و ارائه خدمات مناسب به ویژه برای مددجویان، سالمندان و افراد دارای معلولیتی است که مشتاق حضور در این آیین ملی و انقلابی هستند.

استقرار اورژانس اجتماعی و موکب‌های حمایتی در مسیر مراسم

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای حضور جامعه هدف این سازمان در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: با توجه به استقبال گسترده افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروه‌های تحت پوشش بهزیستی، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

محمدی فلاح بیان کرد: استقرار تیم‌های اورژانس اجتماعی در نقاط تعیین‌شده، ارائه خدمات روانی و اجتماعی، برپایی موکب‌های حمایتی و حضور نیروهای آموزش‌دیده برای ارائه خدمات توانبخشی و پشتیبانی از جمله برنامه‌هایی است که برای رفاه و آرامش شرکت‌کنندگان تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: همچنین موضوع مناسب‌سازی مسیرها و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت و سالمندان با همکاری دستگاه‌های متولی مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته تا این عزیزان بتوانند بدون دغدغه در مراسم حضور یابند.

البرز در نقش معین تهران برای خدمت‌رسانی به زائران

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به جایگاه ویژه این استان در برگزاری مراسم اظهار کرد: استان البرز به عنوان معین تهران در این رویداد ملی نقش مهمی بر عهده دارد و به همین منظور هماهنگی‌های گسترده‌ای با استانداری، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد برگزاری مراسم انجام شده است.

وی افزود: جلسات متعددی برای تقسیم کار، هماهنگی در حوزه پشتیبانی، خدمات حمایتی و همچنین پیش‌بینی اسکان اضطراری در صورت نیاز برگزار شده تا تمامی دستگاه‌ها با انسجام و هم‌افزایی کامل در خدمت مردم و زائران باشند.

محمدی فلاح با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این مراسم گفت: برگزاری باشکوه این آیین یک وظیفه دینی، ملی و انقلابی برای همه آحاد جامعه است. این حضور حماسی از یک سو تجدید پیمان ملت با آرمان‌های امام، انقلاب و شهدا و از سوی دیگر پیام‌آور وحدت، ایستادگی و وفاداری مردم به ارزش‌های نظام اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: از منظر داخلی، این مراسم فرصتی برای تقویت همدلی و انسجام ملی است؛ جایی که اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر حضور یافته و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

مدیرکل بهزیستی البرز تصریح کرد: حضور مددجویان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در این مراسم نیز نشان می‌دهد که جامعه هدف بهزیستی همواره در متن تحولات اجتماعی و ملی حضور فعال داشته و خود را بخشی از این حرکت بزرگ مردمی می‌داند.

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی و تمدنی این رویداد ملی گفت: آرمان جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک نظام سیاسی، امتداد فرهنگ عاشورا و زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ تمدنی که کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و تعالی معنوی در آن جایگاه محوری دارد.

محمدی فلاح افزود: مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید تجلی عینی این مؤلفه‌های تمدن‌ساز است؛ صحنه‌ای که در آن همه اقشار جامعه با ایمان، عشق و اقتدار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تصویری از بلوغ اجتماعی و سیاسی ملت ایران را به نمایش می‌گذارند.

درخواست بهزیستی از مردم برای توجه ویژه به سالمندان و معلولان

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در مراسم اظهار کرد: از همه هموطنان درخواست داریم با توجه به فشردگی جمعیت و حضور میلیونی مردم، نسبت به سالمندان، افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های نیازمند حمایت توجه ویژه داشته باشند تا این عزیزان نیز بتوانند با آرامش و سلامت کامل در این مراسم حضور یابند.

وی در پایان تأکید کرد: خانواده بزرگ بهزیستی البرز با تمام توان در کنار مردم حضور دارد و خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم را بخشی از رسالت اجتماعی و انقلابی خود می‌داند.