حسینی: تشییع میلیونی رهبر شهید سه پیام برای جهانیان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی، که به همراه معاونان سازمان بهزیستی در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران با اشاره به پیام‌های این مراسم باشکوه اظهار کرد: این تشییع میلیونی سه مفهوم و پیام مشخص تشییع، تکریم و تحقیر را به همراه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که این تشییع میلیونی و حضور گسترده زائران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب چه پیامی برای مردم ایران و همچنین برای دنیا دارد؟ گفت: قبلاً هم عرض کرده‌ام که این تشییع باشکوه، سه پیام مشخص دارد: تشییع، تکریم و تحقیر.

رئیس سازمان بهزیستی درباره مفهوم نخست این پیام افزود: تشییع یعنی برگزاری باشکوه مراسم بدرقه رهبری‌ که مردم با این حضور هم قدرشناسی خود را نشان می‌دهند و هم اتحاد و انسجام خود را در مسیر او به نمایش می‌گذارند.

حسینی ادامه داد: قبلاً هم گفته‌ام که تکریم از این جهت است که این صرفاً تشییع جنازه یک رهبر، یک فرد یا یک خانواده نیست، هرچند آن نیز هست. در هر صورت این خانواده و این رهبر در عرصه حضور داشتند، در میدان بودند و با مقاومت، عزت، استقلال و باور دینی در همه عرصه‌ها زیستند. خود این شخصیت، رفتار، نوع نگاه و عهدشناسی را طلب می‌کند و طبیعی است که چنین تشییعی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد: اما فراتر از این، مردم امروز با این حضور بی‌بدیل، سراسری و میلیونی از سراسر ایران در واقع یک اندیشه و یک مکتب را تکریم می‌کنند، مکتبی که چند مؤلفه بسیار مهم دارد.

رئیس سازمان بهزیستی با تشریح این مؤلفه‌ها گفت: نخست، باور به ارزش‌های دینی و ایمانی یعنی باور به خدا، توحید، ارزش‌های دینی و قرآنی. بالاخره انقلاب اسلامی، رهبری دینی می‌خواست و استمرار آن انقلاب نیز بر همین باور دینی استوار بوده است.

استقلال طلبی ملت ایران

وی ادامه داد: دوم، استقلال‌طلبی است. متأسفانه در طول ۲۵۰۰ سال رژیم‌های شاهنشاهی یکی از مؤلفه‌های اصلی حکومت‌ها وابستگی بوده است اما در انقلاب اسلامی با حضور امام و در ادامه با رهبری شهید بر استقلال‌طلبی و تسلیم‌نشدن تأکید شد.

حسینی، سومین مؤلفه را جریان مقاومت و بیداری اسلامی عنوان کرد و افزود: این جریان، هژمونی سلطه جهانی را به چالش کشید. اگر دقت کنیم در دوران پیش از انقلاب، جنگ‌هایی که بر ما تحمیل شد یا به وابستگی بیشتر ما انجامید یا بخشی از وطن و خاک ما را گرفت یا به تغییر رژیم منتهی شد یا قراردادهای ننگینی مانند گلستان و ترکمنچای بر ما تحمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: اما در دوران پس از انقلاب به دلیل این مقاومت مبتنی بر اندیشه‌های دینی، سه جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شد و سه دفاع مقدس شکل گرفت. در نتیجه نه‌تنها حتی یک وجب از خاک ما به دشمن واگذار نشد و نه‌تنها تغییر رژیم یا تغییر رویه‌ای در حکومت رخ نداد بلکه نظام مستحکم‌تر شد. افزون بر آن مردم نیز از مسیر انقلاب برنگشتند بلکه روزبه‌روز این مسیر را با شکوه بیشتری ادامه دادند.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار کرد: بنابراین، مؤلفه‌های استقلال‌طلبی، نفی سبیل بر اساس قاعده قرآنی یعنی اینکه ما نباید از طریق دشمن راهی برای سلطه او فراهم کنیم و نیز مبارزه، چارچوب این مکتب را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: امروز، فراتر از تشییع رهبر و خانواده‌اش، این مراسم در واقع تکریم یک مکتب است، مکتبی که یکی از علل ابقای انقلاب به شمار می‌رود. هر انقلابی هم علل موجده دارد و هم علل مبقیه و این مکتب از علل بقای انقلاب است.

تحقیر و تنبیه دشمن

حسینی درباره سومین پیام این مراسم نیز گفت: پیام دیگر این تشییع باشکوه، تحقیر و تنبیه دشمن است، دشمنی که گمان می‌کرد با تحمیل جنگ همه‌جانبه، بمباران‌های هوایی، آوردن ناوهایش به آب‌های خلیج فارس و به‌کارگیری همه امکانات تسلیحاتی و اتمی که بی‌شک بزرگ‌ترین قدرت تسلیحاتی و اتمی تاریخ بشر را تشکیل می‌داد، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی، رهبران آن و مردم را از مسیری که در پیش گرفته‌اند بازدارد یا آنان را به عقب‌نشینی وادارد.

وی تأکید کرد: اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با قاطعیت می‌توان گفت هم شهادت رهبر انقلاب و هم جنگ‌هایی که تحمیل شد، انقلاب اسلامی را آبیاری کرد و طراوت و نشاط تازه‌ای به نیروی مقاومت، اتحاد و انسجام مردم در برابر زورخواهی و هژمونی جهانی بخشید.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان اظهار کرد: این حضور در واقع تحقیر کسانی است که استراتژی‌شان این بود که با چنین اقداماتی مردم را به حاشیه برانند در حالی که در عمل، اتحاد، همبستگی و قدرت‌نمایی مردم بیشتر شد و این خود نوعی تحقیر و تنبیه دشمن را به دنبال داشت.