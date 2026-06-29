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۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹

کردکوی بار دیگر صحنه حضور گسترده مردم شد

کردکوی بار دیگر صحنه حضور گسترده مردم شد

کردکوی- اقشار مختلف مردم کردکوی با حضوری گسترده در آیین شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6874843

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