https://mehrnews.com/x3cskW ۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹ کد مطلب 6874843 استانها گلستان استانها گلستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۹ کردکوی بار دیگر صحنه حضور گسترده مردم شد کردکوی- اقشار مختلف مردم کردکوی با حضوری گسترده در آیین شبانه، جلوهای از همبستگی و همراهی را به نمایش گذاشتند. دریافت 5 MB کد مطلب 6874843 کپی شد مطالب مرتبط تجمعات مردمی کرج به یکصد و بیست و یکمین شب رسید سردار رضایی: انسجام ملت ایران بزرگترین پشتوانه در برابر دشمنان است روایت صد و بیست و یکمین حضور رودسری ها در میدان شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صدو بیست و یکمین شب حماسه و مقاومت آمادگی اورژانس اجتماعی البرز برای تشییع رهبر شهید انقلاب برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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