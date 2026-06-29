https://mehrnews.com/x3cskF ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6874829 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ ۱۲۰ شب ایستادگی در خیابان های زابل زابل- مردم شهر زابل بعد از گذشت ۱۲۰ شب از شهادت قائد امت، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 32 MB کد مطلب 6874829 کپی شد مطالب مرتبط تشدید بادهای ۱۲۰ روزه و کاهش تدریجی دما درنیمه شمالی سیستان و بلوچستان محمدیه در شب ۱۲۱؛ مردم همچنان در مسیر همبستگی آبگرم در شب ۱۲۱؛ جلوهای از حضور مردمی با عطر محرم دستگیری دندانپزشک قلابی در زابل بیش از ۱۰ همت اعتبار برای توسعه سیستان سرمایهگذاری میشود تاکستان در شب ۱۲۱؛ تداوم اجتماع مردمی در سایه فرهنگ عاشورا ضیاءآباد در یکصد و بیستویکمین شب؛ روایت ماندگار حضور مردم طوفان همچنان در زابل می تازد؛ وزش باد با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت طوفان شدید با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید ضرورت احیای واحد های تولیدی راکد در زهک برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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