دستگیری دندانپزشک قلابی در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری از فعالیت فردی که بدون داشتن مدارک پزشکی و مجوزهای قانونی، در یکی از محلات زابل اقدام به ایجاد مطب دندانپزشکی کرده بود، ماموران پلیس پس از هماهنگی‌های لازم به آدرس مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در زمان حضور تیم اعزامی در محل مشاهده شد که این فرد به صورت غیرقانونی و در محیطی غیر بهداشتی در حال ارائه خدمات دندانپزشکی به شهروندان می باشد و هیچ گونه مدارک پزشکی و مجوز معتبری ندارد که محل فعالیت وی با دستور مقام قضایی پلمب و پزشک قلابی نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط معرفی شد.