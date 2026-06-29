به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر با تسلیت ایام و گرامیداشت یاد رهبر شهید اظهار کرد: فقدان این انسان ربانی برای ملت ایران بسیار سخت است و خشمی که از دشمن داریم، دوچندان شده است. دشمن در خانه ما، رهبر و مرجع ما را به شهادت رساند و تحمل این مصیبت عظمی برای همه مجاهدان راه خدا دشوار است.

وی با بیان اینکه هدف از هرگونه مذاکره باید دفع شر آمریکا باشد، افزود: آمریکا و شخص ترامپ در نزد ملت‌های آزاده جهان منفور هستند لذا باید با قدرت و صلابت در برابر دشمن ایستاد.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: تنگه هرمز، هسته‌ای شدن ایران، گروه‌های مقاومت در منطقه، جنگ در لبنان، غرامت‌های جنگی و آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران از جمله مواردی هستند که باید در اولویت باشند.

نماینده ولی فقیه در گیلان در دومین موضوع خود به معضل کشف حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با سرمایه‌گذاری مالی گسترده، به‌دنبال ترویج کشف حجاب در جامعه هستند. متأسفانه هرچه جمهوری اسلامی و مردم کوتاه آمدند، دشمنان دامنه این کار را گسترده‌تر کردند و عفت عمومی را جریحه‌دار ساختند.

آیت‌الله فلاحتی با تقدیر از حضور حماسی مردم در میادین، گفت: از زنان و مردان مومن که با وجود خستگی، برای رضای خدا در صحنه حاضر می‌شوند، سپاسگزارم. عمل هرکس باید خالصانه باشد و اگر اخلاص داشته باشیم، خداوند به ما وعده پیروزی داده است.