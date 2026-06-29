به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های استانی تشییع پیکر پاک «رهبر شهید» در لرستان با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: مقاومت جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حضور ارزشمند، معنادار و آگاهانه مردم در صحنه، در برابر دشمن آمریکایی - صهیونیستی، موجب شکست قطعی و رسمی دشمنان در تجاوز به کشور شد و ملت ایران بار دیگر اقتدار، وحدت و ایستادگی خود را به نمایش گذاشت.

برگزاری مراسم‌های وداع با رهبر شهید در لرستان

وی با بیان اینکه اکنون زمان وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی فرارسیده است، افزود: امروز مردم عزیز ایران در مقطعی تاریخی قرار دارند و باید عشق، وفاداری، ارادت و پیروی خود را نسبت به امام، رهبر و شهید بزرگوار انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

استاندار لرستان، ادامه داد: در هفته پیشرو آیین وداع و بدرقه با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و در استان لرستان نیز برنامه‌ریزی و سازماندهی لازم انجام شده است تا تعدادی از علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم به تهران، قم و مشهد اعزام شوند.

شاهرخی با اشاره به استقبال گسترده مردم برای حضور در این آیین‌ها، تصریح کرد: باتوجه‌به محدودیت‌های موجود، امکان حضور همه مردم در مراسم تشییع و وداع وجود ندارد؛ ازاین‌رو تصمیم بر این شده است که از ابتدای هفته آینده تا پایان هفته، مراسم‌های باشکوه و گسترده‌ای در سراسر استان و به‌ویژه در مرکز استان برگزار شود تا مردم بتوانند ارادت، محبت، وفاداری و دلبستگی خود را نسبت به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کنند.

وی افزود: در تمامی روزهای هفته آینده، در اقصی‌نقاط استان لرستان مراسم‌های متنوعی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، مسئولان و جوانان برگزار خواهد شد و فضای لازم برای حضور گسترده مردم فراهم است.

برگزاری مراسم ویژه شب سوم رهبر شهید انقلاب اسلامی در لرستان

استاندار لرستان، تصریح کرد: زمان و مکان برگزاری این مراسم‌ها از طریق صداوسیمای مرکز لرستان، رسانه‌های استان و سایر مجاری اطلاع‌رسانی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید تا همه علاقه‌مندان بتوانند در این آیین‌های معنوی و حماسی حضور یابند.

شاهرخی از برگزاری مراسم ویژه شب سوم رهبر شهید انقلاب اسلامی در لرستان خبر داد و گفت: به امید خدا، در شب سوم نیز مراسم ویژه‌ای با حضور گسترده مردم در استان برگزار خواهد شد که جزئیات آن در زمان مناسب اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با دعوت از مردم برای حضور در این آیین‌ها تأکید کرد: مردم ولایت‌مدار، قدرشناس و همیشه در صحنه لرستان همانند گذشته با حضور باشکوه خود، بار دیگر وفاداری، بصیرت و قدردانی خود را نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.