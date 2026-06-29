آخرین تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ درباره تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران گفت: ما مراسمی را برنامه ریزی می‌کنیم که با این حضور گسترده از سراسر کشور و سایر کشورها بی سابقه بوده و رویدادی تاریخی محسوب می‌شود.

رئیس ستاد تشییع، وداع و نماز رهبر شهید انقلاب در تهران با بیان اینکه در روزهای شنبه و یکشتبه حیاط اصلی مصلی را به عنوان محل اصلی وداع در نظر گرفتیم، گفت: تعدادی زائرشهر در تمام اضلاع مصلی پیش بینی کردیم که ظرفیت قابل توجهی دارند که بین ۱۰ تا ۱۵ هکتار هستند که در آنها ۸ خدمت(رفاهی، عبادی و درمانی و...) انجام می‌شود. زائران قبل و بعد مراسم می‌توانند از خدمات این مکان‌ها استفاده کنند.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه امکان ورود کوله پشتی، ساک و اجسام حجیم در مصلی وجود ندارد از زائران خواست اگر اقلامی دارند در خودروها بگذارند یا در زائرشهرها به امانت بگذارند و سپس وارد مصلی شوند.

رئیس ستاد تشییع، وداع و نماز رهبر شهید انقلاب در تهران‌ ظرفیت زائر شهرها بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر تخمین زد و افزود: با توجه به برآوردها باید مردم به شکل شناور و رونده از برخی اضلاع مصلی وارد و از اضلاعی دیگر خارج شوند. زائران حتما باید شناورسازی جمعیت را انجام دهند و در حال حرکت باشند.

سردار حسن زاده ادامه داد: زائران از بخش شمالی، شرق و غرب وارد شوند حرکت کنند تا زائران از فضا استفاده کنند. تقاضا می کنم آنجا بیتوته نکنند. پیش بینی می‌کنیم فردی که وارد می شود یک ربع طول می کشد به آرامی خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: فضاهایی برای اسکان کودکان، افراد سالخورده و بیماران پیش بینی کرده ایم و خواهش می کنم این افراد را در مسیر حرکت و وداع برده نشوند تا خدایی نکرده آسیب نبینند.

رئیس ستاد تشییع، وداع و نماز رهبر شهید انقلاب در تهران‌ یادآور شد: طوری طراحی کردیم که محل استقرار پیکرهای مطهر شهدا از تمام نقاط مصلی قابل مشاهده باشد تا دیدار آخر مردم با امام‌شان به بهترین نحو انجام گیرد و تا آخرین وداع به حسینیه امام خمینی(ره) شباهت داشته باشد. این طراحی تا ۴۸ ساعت دیگه کامل خواهد شد.

سردار حسن زاده تاکید کرد: هیچ خودرویی تا یک و نیم کیلومتر از مرکز مصلی حق عبور و مرور ندارد و زائران این آمادگی را داشته باشند فاصله یک و نیم تا ۲ کیلومتر را پیاده تا مصلی طی کنند.

وی با بیان اینکه در این مراسم با جمعیتی بی بدیل و عظیم مواجه هستیم، گفت: عزیزانی که از استان‌ها می آیند حتی المقدور در قالب کاروان‌ها اقدام کنند.

رئیس ستاد تشییع، وداع و نماز رهبر شهید انقلاب در تهران‌ بیان کرد: زائران وسایلی که با خود می آورند شباهت زیادی به وسایلی باشد که در زیارت اربعین همراه دارند است بنابراین کلاه، آفتابگیر و بطری آب همراه داشته باشند.

سردار حسن زاده یادآور شد: استانهای نزدیک تهران طوری برنامه ریزی کنند حداکثر نیم روز در تهران حضور داشته باشند، به شکلی که ما شاهد ورودی و خروجی در تهران باشیم.

رئیس ستاد تشییع، وداع و نماز رهبر شهید انقلاب در تهران‌ گفت: ۱۴ ورودی و تعداد قابل توجهی پارکینگ در تهران و اطراف تهران پیش بینی کردیم.

وی همچنین افزود: نماز بر پیکرها ۶ صبح یکشنبه چهاردهم برگزار می‌شود و وداع تا نماز مغرب و عشا یعنی ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.