پوشش شبانه روزی بدرقه رهبر شهید انقلاب در سیما؛ باید برخاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تهران، همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شبکه تهران سیما با برنامههایی در قالب MC و با عنوان «باید برخاست» و نشان «مشت گره کرده» از روز شنبه تا دوشنبه ۱۳ تا ۱۵ تیر بهصورت ویژه و روزهای سهشنبه تا پنجشنبه ۱۶ تا ۱۸ تیر بهصورت خاص، با همکاری گروههای اجتماعی، فرهنگ و معارف اسلامی و تهران و شهروندی، در ۲ بخش میدانی و استودیویی با پوششی زنده و گسترده، میزبان مخاطبان خواهد بود.
بخش میدانی این ویژهبرنامه در مصلی امام خمینی(ره) و مسیرهای بدرقه اجرا میشود و بخش استودیویی نیز میزبان گفتگوهای کارشناسی، تخصصی و تحلیلی است. گروههای مختلف این شبکه با تقسیمبندی زمانی، هر کدام سهمی در روایت این حماسه بزرگ دارند. گروه اجتماعی از ساعت ۶ تا ۱۲ صبح، گروه فرهنگ و معارف اسلامی از ساعت ۱۳ تا ۱۹ و گروه تهران و شهروندی از ساعت ۲۰ تا ۲۴، با دعوت از کارشناسان، مسئولان و چهرههای شاخص، استادان دانشگاه، هنرمندان، نخبگان، خانواده معظم شهدا، گروههای جهادی و ... ابعاد گوناگون این رویداد عظیم تاریخی و شخصیت منحصربهفرد رهبر شهید انقلاب را در همه ابعاد داخلی و خارجی روایت و پوشش میدهند.
گروه اجتماعی، برنامه «باید برخاست» را با سردبیری کبرا اصل فلاح و تهیهکنندگی مشترک آرمین عابدینی و علی رضایی به مدت سه روز از ساعت ۶ تا ۱۲ روی آنتن میبرد. اجرای بخش میدانی بر عهده بهروز تشکر است که با حضور در مصلی و میان جمعیت عزادار، لحظات احساسی وداع را بازتاب میدهد و بخش استودیویی نیز با اجرای مرتضی پرنیان، المیرا سماواتی، صدیقه مرادی و فریبا باقری، میزبان یاران و نزدیکان شهید، خانواده معظم ایشان، چهرههای فرهنگی، هنرمندان، ورزشکاران و کارشناسان مذهبی و سیاسی خواهد بود تا ابعاد شخصیتی، معنوی و اجتماعی این رهبر فقید و انسجام و وحدت ملی ناشی از حضور حماسی مردم را تبیین کنند.
خانواده معظم شهدا با حضور خود در این برنامه، پیوند ناگسستنی نسلهای انقلاب را به نمایش میگذارند و هنرمندان تجسمی نیز با خلق پرترههایی از رهبر شهید که به خانوادههای شهدا تقدیم میکنند، چهره ماندگار ایشان را در خاطرهها جاودانه میسازند. دکور برنامه که با الهام از پرچم جمهوری اسلامی ایران و گلهای سهرنگ (سرخ، سبز و سفید) طراحی شده، فضای همبستگی و ملی را تداعی میکند. تلاوت زنده قرآن توسط قاریان بینالمللی، شعرخوانی شاعران آئینی، مرثیهسرایی مداحان، پخش آیتمهایی از سخنان رهبر شهید، حضور راویان دفاع مقدس و اساتید تاریخ، از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است که روایتهای نابی از زندگی و مبارزات ایشان را ارائه میدهند.
در بخش «میز خدمت» نیز نمایندگانی از سازمان امداد و نجات هلالاحمر، سازمان اورژانس کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، به اطلاعرسانی تمهیدات ترافیکی، ممنوعیتها و محدودیتهای تردد، معابر ویژه برای زائران و مهمانان شهرستانی و همچنین محلهای اسکان میپردازند تا زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم در این مراسم فراهم آید.
گروه فرهنگ و معارف اسلامی، بخش عصرگاهی این برنامه را با تهیهکنندگی سید علیرضا طباطبایی و رضا محمدنیا، به مدت سه روز از ساعت ۱۳ تا ۱۹ روی آنتن میبرد. اجرای این برنامه را محبوبه عزیزی، مونا اورعی، محدثه صارمی و امیرحسین سپهری بر عهده دارند و گفتگو با شخصیتهای ملی، مذهبی، علمی، ارتباط با مصلی تهران و پخش مستندهای ویژه در دستور کار آن قرار دارد.
گروه تهران و شهروندی نیز بخش شامگاهی این برنامه را با تهیهکنندگی مجتبی احمدی و اجرای علی مروی و محمدرضا سلمانی به مدت سه روز از ساعت ۱۹ تا ۲۴ روی آنتن میبرد. این برنامه ضمن گزارش لحظهبهلحظه از مراسم وداع و تشییع، میزبان مدیران شهری، کارشناسان فرهنگی، مدیران سیاسی و چهرههای هنری و دینی خواهد بود تا ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، معارفی، استکبارستیزی، اقتصادی و استقلال را بررسی کند.
ارتباطهای زنده و تصویری از مصلای تهران و آئین وداع، همچنین نقاط مختلف شهر تهران در مسیر تشییع پیکر شهید قائد امت و مصاحبههای مختلف با اقشار گوناگون بهویژه جوانان و نوجوانان، از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
علاوه بر این، تأمین برنامههای شبکه تهران با پخش بیش از ۵۰۰ عنوان نماهنگ، میانبرنامه و مستند، فضایی غنی و پرمحتوا را برای مخاطبان تدارک دیده است. این آثار در قالبهای متنوعی چون نماهنگهای تأثیرگذار با محوریت سیره و سخنان رهبر شهید، مستندهای ناب از تصاویر آرشیوی و میانبرنامههای ترکیبی تولید شدهاند و هر یک با نگاهی به ابعاد مختلف شخصیتی و مبارزاتی ایشان، در بازههای زمانی مختلف در طول این سه روز پخش میشوند.
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